Nejlepší výsledek sezony! Razýmová dojela v Otepää devatenáctá | iSport.cz

Suverénně zvítězila norská králova distančních závodů Therese Johaugová. Druhou Ebbu Anderssonovou ze Švédska porazila o 48,4 sekundy, do minutového odstupu se vešla už jen Natalia Něprjajevová z Ruska. Vedoucí žena SP Invild Flugstad Östbergová z Norska zaběhla pátý čas, Johaugová ji porazila o minutu a čtvrt. Razýmová za vítězkou zaostala o dvě minuty a 45 sekund.

Petru Novákovou, jež se v Estonsku vrátila do SP po téměř dvouměsíční pauze, na 33. místě dělilo 14 sekund od bodované třicítky. Petra Hynčicová a Sandra Schützová skončily v páté desítce.

Třicetiletá Johaugová je po návratu z trestu za doping v distančních závodech neporažená. Vyhrála všech šest, ale nestartovala na Tour de Ski, takže je v pořadí SP až čtvrtá.

Ve 13:00 mají na programu muži závod na 15 km klasicky.

SP v běhu na lyžích v Otepää (Estonsko):

Ženy - 10 km klasicky:

1. Johaugová (Nor.) 29:53,7, 2. Anderssonová (Švéd.) -48,4, 3. Něprjajevová (Rus.) -56,7, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:14,0, 5. Östbergová (Nor.) -1:14,8, 6. Kallaová (Švéd.) -1:19,9, 7. Jacobsenová (Nor.) -1:26,5, 8. Sedovová (Rus.) -1:41,6, 9. Henningová (Něm.) -2:02,9, 10. Žerebjatěvová (Rus.) -2:07,0, ...19. Razýmová -2:45,8, 33. Nováková -3:26,7, 42. Hynčicová -4:24,9, 44. Schützová (všechny ČR) -4:44,1.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 32 závodů): 1. Östbergová 1197, 2. Něprjajevová 1021, 3. Pärmäkoskiová 957, 4. Johaugová 700, 5. Bělorukovová (Rus.) 680, 6. Digginsová (USA) 643, ...48. Razýmová 73, 70. Schützová 21, 94. Beranová 5, 93. Janatová (obě ČR) 2.

