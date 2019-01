Ledecké generálka na MS nevyšla, už se ale těší. Zkusím si i slalom, hlásí | iSport.cz

„Jsem moc ráda, že jsem tady mohla být, zase další zkušenost, další závody,“ hodnotí Ledecká poslední víkend s nadhledem.

V sobotní super-G začala nadějně a na úvodních mezičasech patřila do první pětky, pak ale z trati vyjela a závod nedokončila. Nedařilo se jí ani ve sjezdu, ve střední části udělala velkou chybu a skončila daleko za bodovanou třicítkou. Teď se ale soustředí na světový šampionát, který začíná v úterý 5. února ve švédském Aare.

„Mám před sebou dva dny volna, pak se budeme pomalu přesouvat do Aare, už se tam moc těším,“ usmívá se Ledecká. „Věřím, že tam budou skvělé závody, a že si to moc užiju.“

Ledecká si tratě v Aare vyzkoušela už před rokem při finále Světového poháru. Ve sjezdu tehdy skončila jedenáctá, super-G nedojela kvůli zranění.

„Jedeme tam dřív, abych se trošku aklimatizovala. Downhillové tréninky jsou docela brzo, tak abych se aklimatizovala, abych na to byla připravená a zkusila si kopec,“ vysvětluje Ledecká.

Na světovém šampionátu se bude soustředit hlavně na super-G a sjezd, v plánu má ale také start v alpské kombinaci, takže si poprvé na vrcholné úrovně vyzkouší i slalom.

„V Aare bych chtěla jet super-G, superkombinaci a downhill. Doufám, že budeme mít možnost trénovat rychlostky, a že se tam vleze třeba i slalom,“ líčí Ledecká. „Už jsem tam byla, hrozně se mi tam líbí, uvidíme, jak to tam bude postavené, jaké tam bude počasí. Doufám, že to tam bude fajn a celý tým si to tam užije se mnou.“