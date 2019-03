Skandál pokračuje. Ke krevnímu dopingu se přiznal i Kärp, úřady zadržely dalšího | iSport.cz

Kärp v rozhovoru pro list Ohtuleht přiznal, že mu doktor pomáhal s krevním dopingem. "Hluboce lituju, že jsem se kdy tak hloupě rozhodl," prohlásil běžec. Kontakt na německého lékaře dostal stejně jako další estonský závodník Karel Tammjärv od trenéra Matiho Alavera.

Krevní doping ale nikdy nesplnil Kärpovo očekávání. "Nedostal jsem se do dvacítky, a to jsem si vážně myslel, že s pomocí dopingu budu patřit do top 10. Ale fakt je, že to nepomohlo," prohlásil s tím, že nejlepších výsledků dosáhl ještě předtím, než s dopingem začal.

Skandál odstartoval minulý týden na mistrovství světa v klasickém lyžování v Seefeldu, na němž rakouská policie zatkla pětici sportovců. Vedle Tammjärva byl zadržen další Estonec Andreas Veerpalu, syn dvojnásobného olympijského vítěze Andruse, Rakušané Max Hauke s Dominikem Baldaufem a Kazach Alexej Poltoranin.

Při souběžné razii v Erfurtu zadržela německá policie mimo jiné lékaře Schmidta. Následně se ke spolupráci s erfurtskou ordinací přiznali i rakouští cyklisté Stefan Denifl a Georg Preidler.

Rakouské úřady zadržely kvůli dopingu dalšího běžce na lyžích

Úřady jen oznámily, že podezření dalšího běžce na lyžích vyplynulo z vyšetřování v Německu, k němuž sám zadržený poskytl informace. "Tyto nové poznatky vedly k tomu, že byl muž dnes v poledne na příkaz státního zastupitelství zadržen," uvedlo státní zastupitelství. Do 48 hodin musí rozhodnout, zda ho propustí, nebo požádá o uvalení vazby.

Dürr se o dopingovou aféru postaral už při olympijských hrách v Soči v roce 2014. Z her byl tehdy vyloučen před závodem na 50 kilometrů s hromadným startem, v němž měl patřit mezi adepty na medaili. Předtím doběhl v Soči devátý ve skiatlonu. Pak odjel na deset dnů zpět do Rakouska, aby se připravil na závěrečný maraton, a během tréninku v Obertilliachu odevzdal pozitivní dopingový vzorek.