Jak budou bydlet hvězdy ve Špindlu? Inspirace v Kitzbühelu i lahůdky | iSport.cz

Jak budou bydlet hvězdy Světového poháru ve sjezdovém lyžování v čele s Mikaelou Shiffrinovou • FOTO: koláž iSport.cz Lyžování ho učil stejný mistr jako Ester Ledeckou. Marian Novotný kdysi piloval obloučky pod vedením učitele základní školy Jana Lukáše, který ve Špindlerově Mlýně cepoval i pozdější dvojnásobnou olympijskou šampionku. Dnes je Novotný ředitelem místního hotelu Horal, který tento týden hostí hvězdy Světového poháru v čele s Mikaelou Shiffrinovou. Co všechno vyžaduje se o ně postarat?

Výživový poradce V Horalu během Světového poháru bydlí většina přihlášených týmů, včetně Američanek, Češek či Němek. Všechny týmy budou mít k dispozici speciální odlehčené menu. „Máme speciálního výživového poradce, aby strava korespondovala s výkonem, aby byla vyvážená a ke každé závodnici se dostalo, co má mít, aby byly zastoupeny aminokyseliny, které jsou strašně důležité pro sportovní výkon. Rozšiřujeme i salátové bary,“ vysvětluje Novotný.

Inspirace v Kitzbühelu Ve Špindlerově Mlýně se jely závody Světového poháru naposledy před osmi lety, a tak krkonošský hotel kontaktoval tradiční zahraniční střediska, aby si ujasnil současné požadavky lyžařské elity. „Volali jsme hlavně do Rakouska, do Kitzbühelu, Zell am See. Velmi rádi se podělili,“ líčí Novotný. „Dobré je, že se Světový pohár jel i v Jasné, což je partner pořádající agentury. Konzultovali jsme, co servírovali oni. Víme, že spousta ze závodnic má ráda specifika, který každý hotel nemá. Snažili jsme se dělat nějaký průřez, aby každý tým dostal speciální pokrm nebo ingredienci, která ho uspokojí.“

Kozí sýr s polníčkem Po jakých konkrétních potravinách se tedy světové hvězdy můžou utlouct? Mezi těmi největšími kraluje kozí sýr. „Nemůžu jmenovat, ale třeba jedna z českých hvězd má ráda polníček a s jednou americkou hvězdou se v tomto směru doplňují. Mají k tomu rádi fíky a doplňují to kozím sýrem, což je velmi specifické. Dámy většinou kozí sýr nejí,“ říká Novotný. „Rozšiřujeme i zdravé věci jako chia semínka. Velmi mě překvapilo, že většina týmů chce tuňáka, to je také jedna ze specifik. Ale dokážeme čerstvost zajistit, vše je dostupné.“ Všechny závodnice se spolehnou na služby hotelové kuchyně, vlastního šéfkuchaře nikdo nepožadoval. „Ale kdyby chtěli, rádi mu místo poskytneme, nemáme s tím jediný problém,“ ujišťuje Novotný.

Voda i balená Co se týče pitného režimu, lyžařky si můžou vybrat, jestli chtějí nápoje servírovat rozlévané nebo v uzavřených lahvích. „Dělá se to v rámci ochrany dopingu. Každý si může vybrat, aby měl jistotu,“ líčí Novotný. „Samozřejmě se nic nestane, na to dohlídneme a ručíme za to. Ale zároveň je to druhá ochrana. Cokoli si řeknou, to dostanou v balené formě. Ochrana je v tomhle směru prioritní.“

45 lyží Shiffrinové Celá kapacita 164 pokojů s 380 místy je po dobu pěti dní zablokována pro hosty lyžařského Světového poháru. Lyžařky využívají standardní pokoje, z některých z nich je výhled na svah Stoh, kde závodnice trénují. Speciální požadavky se týkají uskladnění závodních lyží. „Lídr světového poháru má 45 párů lyží a české holky mají 15 - 20 párů lyží,“ říká Novotný. „Nějaké rozdíly tam jsou, jsou to lyže v nějaké hodnotě, ale v podstatě nevyčíslitelné. Jsou speciálně připravené a my je musíme někde uskladnit, mít na to ochranku. Na hotelu je devět mazacích míst, speciálně jsme na to uvolnili garáže a vystěhovali jsme jeden apartmán. Každý má své míst, kde může lyže servisovat.“