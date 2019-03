Zírali jsme, říká manažer o Shiffrinové ve Špindlu. Zvolí Ledecká jen lyže? | iSport.cz

Osm let čekalo Česko na návrat Světového poháru v alpském lyžování a je možné, že příště to tak dlouho trvat nebude. Navzdory nepřízni počasí odjížděly elitní závodnice z Krkonoš nadšené. „Česká republika je schopná uspořádat top akci světové úrovně. Začněme řešit, jak je sem dostávat častěji,“ slibuje Trávníček.

Jak akci hodnotíte?

„Emoce po skončení Světového poháru mě dostaly. Seděl jsem se svými lidmi dva týdny před akcí, řekl jsem jim, že moje očekávání jsou taková, že prostě nenastane chyba. A pokud ano, budu s tím mít velký problém. O to větší potěšení bylo, když předseda představenstva generálního partnera vám pak pošle esemesku, že sedí ve Vídni, prakticky nepracují a dívají se na přenos. A že by bylo skvělé, dostat tam podepsané číslo Shiffrinové. Měli jsme nejen to. V mých očích jsme naplnili i takové detaily.“

Jen to počasí nevyšlo...

„Ale pršet začalo těsně po závodech. Jeden den jsme ukazovali sluncem zalitý kopec, druhý den sněžilo, pak se vyčasilo. Navíc jeden den vyhrála Vlhová, druhý den Shiffrinová. Nemohli jsme si přát pro úspěch akce víc. Samozřejmě, třešnička na dortu by byla účast Ester Ledecké. Ale tím, že přijela Petra, dorazila spousta Slováků. Shiffrinová ukázala, jaké charakterové vlastnosti může vrcholový sportovec mít. Chvílemi jsme zírali, jak to na takové úrovni může fungovat.“

Co tím myslíte?

„Veškeré marketingové aktivity. Vystupování, přístupnost, mediální záležitosti, ochota, profesionalita od prvního do posledního okamžiku. Sportovní stránka je jeden džob, druhý, neméně významný, je marketing.