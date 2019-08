Se sbírkou na můstky v Harrachově pomáhá i Malysz: Je to tu jak po válce | iSport.cz

Stál pod můstky, kde kolikrát vlály červenobílé vlajky a hlasivky polských „kibiců“ ho držely v povětří. Teď se Adam Malysz smutně usmál, když za ním harrachovský závodní areál tyčil jako kostra plejtváka v Národním muzeu.

„Z jedné strany je to pro mě srdce. Tady jsem skákal a prožil pěkné chvíle. Z druhé strany, ty můstky teď vypadají jak po válce,“ povzdechl si Malysz.

Muž, který začátkem tisíciletí rozpoutal v Polsku skokanskou mánii, přijel do Harrachova, aby vytáhl české skoky z historické krize. Malysz je jedním z patronů veřejné sbírky, která se snaží vybrat dost peněz na to, aby se v Česku už následující zimu zase mohlo skákat.

Areál mamutích můstků sice poutá pozornost, současným klíčovým problémem je ale zastavený provoz v tzv. areálu středních můstků, který je vzdálený jen několik set metrů. Právě tam na můstcích velikostí 40, 70 a 90 metrů probíhala příprava reprezentace a mládeže. Před minulou zimou byl ale areál kvůli havarijnímu stavu uzavřen.

Tradice v troskách. Podívejte se na havarijní stav jedinečných harrachovských můstků

„My se netajíme tím, že bychom chtěli, aby se co nejdřív zrekonstruoval celý areál skokanských můstků, včetně mamuta. To je sen nás všech. Pro skok na lyžích bylo ale ještě větší ranou, že se v loňském roce zavřely můstky 300 metrů odsud, kde trénovala mládež i dospělí,“ zdůrazňuje Stanislav Slavík, místní skokanský funkcionář.

„Ty můstky jsou zásadní pro český skok na lyžích, jsou jediné, kde se v České republice dá trénovat a závodit. Rozhodli jsme, že nedopustíme, aby byly zavřené další rok,“ dodal Slavík.

Místní Lyžařský a turistický Bucharův klub proto založil veřejnou sbírku, jejímž účelem je sehnat prostředky na základní opravu a provoz tréninkového areálu na další dvě zimy. Na každou z následujících sezon je potřeba přibližně 1,5 milionu korun. Sbírka se rozjela v červenci a zatím je na transparentním účtě 225 000 korun. První prostředky už byly využity ke kontrole lana vleku u devadesátimetrového můstku.

„Máme představu, že bychom můstky provozovaly aspoň dva roky, než se bude rekonstruovat. Hlavní částka půjde na provoz, energie, nájezd je třeba upravit rolbami, chlazená stopa spotřebuje velké množství energie. Hlavně musíme zabezpečit bezpečnost, opravit věci, které budou ve špatném stavu,“ vysvětluje Slavík.

Opravy tréninkového areálu přímo nesouvisí s jednáním o rekonstrukci tzv. velkého areálu s mamutím můstkem. Na ni vloni premiér Andrej Babiš přislíbil půl miliardy korun. I tady se ale věci hýbou. Liberecký kraj, město Liberec, Český olympijský výbor a vlastník – obecně prospěšná společnost Klasický areál Harrachov podepsaly memorandum, na jehož základě Liberecký kraj uvolnil peníze na studie udržitelnosti a proveditelnosti areálu.

„S memorandem se musí přijet na vládu a tam jednat dál, jestli se na to nějaká dotace najde,“ říká Jakub Janda, vítěz Turné čtyř můstků a předseda skokanského úseku. „Věřím, že se to podaří, bude mít zdárný konec a v roce 2024 se v Harrachově uvidíme na mistrovství světa v letech na lyžích.“

Leteckým šampionátem za pět let se můžou do Krkonoš vrátit velké závody. A nemusí zůstat jen u nich. O blízkou spolupráci mají zájem polská krkonošská města. V blízkých městečkách Sklárská Poruba a Jakušice jen několik kilometrů za hranicemi vyrůstá špičkový areál pro biatlon a běžecké lyžování. Možností do budoucna je uspořádání společného mistrovství světa v klasickém lyžování. V Polsku se navíc už několik let připravuje projekt Krkonoše 2030, který usiluje o uspořádání zimních olympijských her na česko-polských hranicích. A skokanský areál v Harrachově by se do plánů hodil.

„Bylo by skvělé, kdyby se podařil spravit tento areál a společně s městem Jakušice udělat mistrovství světa,“ říká Janda. „Projekt Krkonoše 2030, je to asi velké sousto. Kdyby se toto podařilo, bylo to jedině dobře, jak pro turistický ruch, tak pro sport.“

TRANSPARENTNÍ ÚČET NA PODPORU TRÉNINKOVÝCH MŮSTKŮ V HARRACHOVĚ: 5703386379/0800