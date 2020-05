Zahraniční posila českých sdruženářů: Přichází Polák, co porážel Malysze | iSport.cz

Tomáš Portyk se postupně dostal do pozice nejlepšího českého sdruženáře • Profimedia.cz

Realizační tým českých reprezentantů v severské kombinaci získal posilu ze zahraničí. Novým koučem, zodpovědným za skokanskou část, se stal Robert Mateja, jenž dosud působil jako asistent u polských sdruženářů. Kromě hlavního trenéra Marka Šablatury zůstal u elitního výběru jako další asistent také Vladimír Šmíd. Pětačtyřicetiletého Mateju jmenovalo vedení úseku do funkce od 1. května a nabídlo mu smlouvu do zimních olympijských her v Číně v roce 2022.