Ledecká o kritickém momentu: Měla jsem plán, pak mě to odneslo do háje

Jak náročná byla trať ve Svatém Antonu?

„Trať byla opravdu hodně těžká, možná to bylo úplně nejtěžší super-G, které jsem kdy jela, rozhodně jedno z nejtěžších. Takováhle ta disciplína je, že máte jenom prohlídku, potom se do toho pustíte rychlostí, která je dost často přes sto kilometrů za hodinu. A dost blbě se při té prohlídce, kdy jedete krokem, odhaduje, kdy to vynese, jak rychle budete muset zatížit lyži do zatáčky.“

Byla pro vás výhoda, že jste startovala až s devatenáctkou a měla tak možnost zareagovat na jízdy soupeřek?

„Na jednu stranu bylo výhodné, že jsem měla číslo devatenáct, že jsem to mohla trochu okoukat. Na druhou stranu to tam bylo dost rozsekané, protože holky v těch těžkých místech do lyží hodně tlačily.“

V televizním přenosu byl slyšet taktický pokyn, kterým vám trenér Tomáš Bank radil výjezd z úseku Eisfall. Nakonec to ale podle jeho přání nevyšlo, že?

„Já jsem měla jasný plán, co tam po Eisfallu budu dělat, že hned zatížím levou lyži. Nicméně když jsem tam přijela, tak se mi to úplně nepovedlo uskutečnit. Já jsem si to v hlavě představovala snad tisíckrát, jak to udělám, prostě se to nepovedlo, jak jsem chtěla. Na tu lyži jsem stoupla moc pozdě, měla jsem ji blbě zatíženou, pak mě to odneslo až někam do háje.“

Jak to ovlivnilo další jízdu?

„Od té doby to byl boj o holý život, spíš než jízda. Jsem ráda, že jsem to dokončila. Takovéhle super-G mi dají nejvíc zkušeností. To jsou těžké super-g, které se dají postavit jen na svěťáku. Chce to dobrou sjezdovku, která se musí celá uzavřít. Proto je skvělé, že jsem tady mohla být a budu mít další zkušenosti do dalších super-G, myslím si, že mi to hodně dá.“

Co jste říkala výpadkům soupeřek? Hned z nich osmnáct buď nedokončilo, nebo bylo diskvalifikováno…

„Já jsem se dívala na holky nahoře na startu. Některé brány se mi podařilo okoukat, že se mi je podařilo zajet líp. Věděla jsem, že některé brány vynáší, byla jsem na ně líp připravená. Ale přece jenom, když tam přijedete na vlastní pěst, je to ještě o kousek jiné. Všechny holky s tím měly problémy, byla to těžká trať, hlavně byla hodně různorodá. Na začátku to bylo hodně zavřené, pak to bylo skoro sjezdové. Po Eisfallu se to zase zavřelo, měly jsme kratší vzdálenosti od bran, byl to skoro obřák. Z tohohle pohledu to bylo těžké, ale je skvělé, že jsem tady mohla být.“

Jak hodnotíte šesté místo?

„Myslím si, že šesté místo je skvělé. A to hlavně z toho důvodu, že loni to byla moje nejlepší pozice a letos je to zatím moje nejhorší. Doufejme, že zůstane nejhorší pozicí, to by bylo skvělý. Myslím si, že to je skvělý výsledek.“