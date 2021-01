Ledecká v super-G šestá. Vítězka jí sebrala průběžné vedení

Sjezdovka Karla Schranze potvrdila pověst jedné z nejnáročnějších kurzů Světového poháru. Z nejlepší třicítky z kolotoče těžkých zatáček na terénních nerovnostech vypadla téměř polovina závodnic, v čele s Italkami Goggiovou a Marsagliovou. Do cíle se nedostaly ani Rakušana Ortliebová či Slovinka Štuhecová.

„Nesmí tě překvapit při nájezdu na Eisfall, že to trochu skočí, tak deset metrů. A pak, za Eisfallem, červená brána, velká zatáčka na pravé noze, za tou červenou hned musíš jít na levou lyži,“ radil trenér Tomáš Bank vysílačkou Ledecké po první sérii výpadků.

Ledecká vtrhla do trati agresivně, na prvních dvou kontrolách měla dokonce první a druhý nejrychlejší čas. Pak ale udělala několik chyb a do cíle dojela se ztrátou 1,33 sekundy na vedoucí Gutovou-Behramiovou.

„Šesté místo je dobré, ale jsem trošku zklamaný z té chyby, kterou tam udělala. Byla trošičku zbytečná. Z nějakého důvodu nám v jedné bráně vjela doprava a už se nemohla dostat zpátky. Měli jsme spoustu informací, ale nenapadlo by mě, že by zrovna v téhle bráně jela dva metry od tyče,“ líčil Bank pro Českou televizi. „Jela z nějakého důvodu doprava a nemohla splnit můj pokyn, že musí co nejdřív na levou nohu.“

Ledecká přesto skončila v těžkém závodě na šestém místě. Z prvních pěti závodů zimy si drží skvělou bilanci. Ve třech sjezdech a dvou super-G skončila nejhůř sedmá.

„Pozitivní je to, že když udělá hodně velkou chybu, že je šestá, což bylo vloni její nejlepší umístění v super-G,“ pochvaluje si Bank.

Ledecká ztratila červené číslo vedoucí závodnice super-G, Gutová-Behramiová ale vede jen o pět bodů. Ledecká je v pořadí disciplíny druhá spolu s další Švýcarkou Corinne Suterovou.