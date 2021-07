Běžci na lyžích testovali formu při Skijáckém trojboji. Novák: Nikdo nedal nikomu nic zadarmo

Novák si nejprve připsal třetí místo v běhu na 1500 metrů na atletickém oválu, následně byl druhý ve sprintu klasicky na 400 metrů. O den později pak Skijácký trojboj uzavřel dominantním vítězstvím v distančním závodě volnou technikou na 12,5 km. V celkovém součtu výsledků si připsal jasné první místo.

„Sice se jedná o součást letní přípravy, ale i tak mají závody poměrně prestižní rozměr. Je fajn, že můžeme poměřit síly a zjistit, jak jsme na tom,“ říká Novák. „Při závodech je cítit rivalita. Do Jilemnice se sjíždí celá republika, má to náboj a nikdo nedá nikomu nic zadarmo,“ dodává s úsměvem.

Do areálu Hraběnka se sjelo víc než 180 závodníků, mezi nimi i většina členek ženské reprezentace. Z nich si nejlépe vedla Tereza Beranová, která zvítězila na dráze, ve sprintu byla druhá za Zuzanou Holíkovou a k celkovému vítězství jí nakonec stačilo čtvrté místo z distančního závodu.

V součtu s kvalifikací sprintu se každý z účastníků postavil během víkendu na start hned čtyřikrát. „Je to docela náročné, ale jsme na to připravení, protože jsme na podobnou zátěž zvyklí ze Světového poháru i z běžných tréninkových dnů, které bývají ještě těžší,“ říká Novák.

Zatímco o vítězstvích a porážkách v běžeckém lyžování mohou často rozhodovat i lyže nebo máza, na kolečkových lyžích mají všichni stejné podmínky. „Na závodech kolečkové lyže fasujeme, takže je máme všichni stejné a všichni máme identickou podmínku. I když jsou kolečkové lyže pohybu na sněhu velmi podobné, mají svoje specifika – asfalt je tvrdší, odraz je 100% a lyže nepodkluzuje,“ vysvětluje český reprezentant.

Co mu letní test formy ukázal? „V posledním období jsem měl bohužel trochu problémy s únavou a trénink nebyl tak kvalitní, jak bych si představoval. Ale z Jilemnice jsem odjel velmi spokojený, protože jsem viděl pokrok v jednotlivých věcech, na kterých se snažím pracovat,“ říká Novák.

Nyní se bude ještě týden připravovat doma, než s mužským reprezentačním týmem zamíří na vysokohorský kemp do Livigna, kde se už nyní připravuje ženský tým. „V rámci toho se podívám do Francie do vývojového centra Salomonu, kde si vyzvednu lyže na sezonu, abych je mohl už na podzim testovat, a také se dozvím o novinkách pro tento rok. A pokud se nám podaří vycestovat do Norska, čekají nás tam 19.-21. srpna poměrně prestižní závody na kolečkových lyžích v Trondheimu, kde budou kromě Norů také Italové, Rusové a další země. Je to takový menší Světový pohár.“

Skvělé výkony předvedli i mladí reprezentanti

V juniorské kategorii si na dráze nejlépe vedl Ondřej Pilař, který si pak připsal výraznou porci bodů i ve sprintu, kde bral druhé místo za Jáchymem Cenkem. Do distančního závodu nastoupili junioři společně s muži – nejlepší umístění z nich vybojoval Kryštof Zatloukal na 13. místě. V celkovém pořadí zvítězil s přehledem právě Pilař, který získal 38 bodů.

Z juniorek patnáctistovku nejrychleji prolétla Kateřina Svobodová, která pak byla díky šestému místu také nejlepší juniorkou ve sprintu, do kterého šly mladé závodnice společně se ženami. Se zkušenějšími soupeřkami se potkaly juniorky i na trati distančního závodu, ve kterém byla nejlepší Tereza Prokešová na 7. příčce. Celkové první místo patří Svobodové.

Nejrychlejším starším dorostencem byl na dráze Jiří Tuž, který pak dominoval i v obou závodech na kolečkových lyžích. Skijácký trojboj tak ovládl s maximálním ziskem 45 bodů.

O mnoho dramatičtější byla kategorie starších dorostenek. Na dráze si nejlépe vedla Eliška Bímanová, zatímco budoucí vítězka Jana Leblochová si připsala „až“ čtvrté místo. Stejný bodový zisk si Leblochová odnesla i ze sprintu, ve kterém dominovala Karolína Dvorská. Až poslední disciplína, kterou Leblochová ovládla, tak rozhodla také o jejím celkovém prvním místě se ziskem 37 bodů.

Mezi mladšími dorostenci své umístění postupně vylepšoval celkový vítěz Lukáš Kulhánek – na dráze byl třetí, ve sprintu druhý a v distanci první. Za to v mladších dorostenkách už na dráze vykročila velmi rázně za celkovým prvenstvím Ilona Plecháčová, která si pak připsala druhé místo ve sprintu a první v distanci.