Ledovce mizí, lyžaři musí do hal. Já to nechci, smutné, říká Adamczyková

Modrá, nikoli zelená planeta. Tak určitě… Lyžaři a snowboardisté měli během letošního horkého léta na ráně důkazy o tom, že tání evropských ledovců není žádná fantasmagorie. Klimatická změna tvrdě zasáhla do běžného režimu profesionálních sportovců. Na začátku nové sezony přicházejí zprávy o rušení závodů, naposledy byl kvůli nedostatku sněhu odvolán úvodní sjezd sezony Světového poháru lyžařek v Zermattu. „Ledovce opravdu roztály. Jsou v nejhorším stavu, co jsme zažili,“ říká trenér snowboardkrosařů Marek Jelínek. Výhodu mají bohaté týmy, které jezdí za sněhem na jižní polokouli. Borci musí za sněhovou pokrývkou stále častěji do sterilních podmínek vymražených hal.

Při dlouhé cestě ke comebacku po zlomenině obou kotníků se Eva Adamczyková v létě nevyhnula návštěvě obchodního centra. Jmenuje se Intu Xanadú a leží v městečku Arroyomolinos, asi dvacet minut od centra Madridu. Právě tady je totiž jedna z největších zastřešených sjezdovek na světě. Říká se jí SnoZone.

„Může mít dvě stě metrů. Je to takový mírný, začátečnický svah. Vlek, lanovka, uprostřed je široká sjezdovka,“ popisuje Adamczyková. „Je to hrozně špinavý, sypký, hnusný sníh. Je to jako, když vylezete na zimák. A všude kolem jsou vylepené billboardy s fotkami hor. Je to opravdu, jako byste byli u nás na debil place. My v Krkonoších tomu říkáme debil plac…“

Lyžařské i snowboardové disciplíny jsou celoroční záležitostí, na jaře i na podzim bílý cirkus otáčí kola díky bílé pokrývce na ledovcích. Jenomže té pravidelně ubývá a letos už situace dospěla tak daleko, že to mělo na provoz reprezentačních týmů přímé důsledky.

„Bylo to velice složité. Letos panoval nejhorší stav evropských ledovců za celou dobu fungování lyžování. Bylo nejméně sněhu,“ vysvětluje Jan Fiedler, reprezentační šéftrenér alpského lyžování. „Napadlo málo sněhu v Alpách přes