Janatová ve sprintu SP vypadla už ve čtvrtfinále. Kraloval Klaebo

Tereza Beranová, která v Ruce vybojovala životní sedmé místo, dnes na postup z kvalifikace nedosáhla a na 34. místě skončila 88 setin pod čarou. Mezi muži byl Ondřej Černý prvním nepostupujícím a od 30. pozice ho dělilo 37 setin. Michal Novák obsadil 37. místo, ale v průběžném pořadí SP dál drží jedenáctou příčku.

Janatová, jež teprve v Norsku vstoupila do sezony, den po 13. místě na klasické desítce prošla mezi 30 čtvrtfinalistek z 25. místa v kvalifikaci. V šestičlenné rozjížďce na 1600 metrů dlouhé trati se držela v pozadí, ve finiši na soupeřky nestačila a nechala za sebou jen Italku Catarinu Ganzovou, jež měla kolizi.

Ribomová zvítězila v těsném spurtu o 17 setin před krajankou Majou Dahlqvistovou, třetí skončila Tiril Udnes Wengová. Jediná norská finalistka se potřetí v sezoně musela spokojit s bronzovou pozicí, lépe dosud neskončila, ale dál vede průběžné pořadí SP.

Hvězdný Klaebo ovládl čtvrtý z pěti závodů začínající sezony. V pátek volnou desítku vynechal kvůli nemoci, ale sprint už si ujít nenechal a suverénně zvítězil před italským rychlíkem Federicem Pellegrinem a krajanem Evenem Northugem. Páteční absence stála Klaeba vedení v SP, ale po dalším triumfu se na 20 bodů přiblížil ke krajanovi Paalu Golbergovi, který finále sprintu dokončil jako pátý.

Pohárový víkend v Lillehammeru završí nedělní závody na 20 km klasicky s hromadným startem.

SP v běhu na lyžích v Lillehammeru (Norsko) - sprint volně:

Muži:

1. Klaebo (Nor.) 2:56,45, 2. Pellegrino (It.) -0,75, 3. E. Northug (Nor.) -1,23, 4. Anger (Švéd.) -1,51, 5. Golberg -1,64, 6. Evensen (oba Nor.) -24,83, ...31. Černý, 37. Novák (oba ČR) oba vyřazeni v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 32 závodů): 1. Golberg 450, 2. Klaebo 430, 3. Pellegrino 349, 4. Valnes (Nor.) 299, 5. Musgrave (Brit.) 253, 6. Nyenget (Nor.) 242, ...11. Novák 204, 44. Černý 74, 94. Šeller 18, 108. Fellner (oba ČR) 9.

Ženy:

1. Ribomová 3:20,40, 2. Dahlqvistová (obě Švéd.) -0,17, 3. T.U. Wengová (Nor.) -1,11, 4. Digginsová (USA) -2,24, 5. Carlová (Něm.) -5,67, 6. Hagströmová (Švéd.) -9,43, ...23. Janatová vyřazena ve čtvrtfinále, 34. Beranová (obě ČR) vyřazena v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 423, 2. Digginsová 330, 3. Karlssonová (Švéd.) 327, 4. Dahlqvistová 322, 5. Ribomová 315, 6. Carlová 315, ...35. Beranová 99, 37. Janatová 92, 57. Antošová 44, 86. Nováková (obě ČR) 8.