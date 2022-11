Čas pana Computera. Novák posouval hranice únavy, teď chce zúročit bolest

Možná je tady další český běžec na lyžích, který si to bude na férovku rozdávat se světovou špičkou. Šestadvacetiletý Michal Novák během léta tvrdě pracoval, aby tahle zima byla jeho průlomovou. Trápil se bolavým tréninkem, který měl za úkol zvýšit jeho neuromuskulární práh. „Je to malinko know-how, částečně to vymýšlíme,“ vysvětluje. Na úvod SP v Ruce bral šestnácté místo v klasickém sprintu a o víkendu se očekává útok v distančních závodech.

Šílený mráz v olympijském středisku v Čang-ťia-kchou Michalovi Novákovi nesednul. Víru kouče Vasila Husáka to ale nezlomilo. „Já avizuju předem, že Michalova léta teď přicházejí,“ řekl těsné poté, co hvězdu týmu tehdy radši nepustil na start extrémní třicítky.

Éra talentovaného univerzála, který každou sezonou významně zkracuje náskok světové špičky a v minulé zimě už se na chvíli usadil v nejlepší desítce Světového poháru, je možná opravdu tady. Sám Novák pro to v létě udělal všechno a podstoupil bolestivé změny.

„Metabolický práh mám opravdu vysoko, v tom jsem jeden z nejlepších na světě. To je motor, laktátový systém, srdeční tep. To je super. Snažíme se ale navýšit neuromuskulární práh mého těla,“ vysvětluje Novák. „Jedná se vlastně o svalovou únavu, koordinaci, která mě limituje, když jsem unavený. Tohle jsme se snažili navýšit, to mi způsobovalo únavu a potíže. Tělu to dává zabrat, je to šok. Ale věřím, že díky tomu budu líp adaptovaný na zátěž a výkonnost půjde nahoru.“

Je zlatým chlapcem českého běžeckého lyžování poté, co ze stopy zmizela slavná generace Lukáše Bauera, Martina Koukala a spol. Dlouho se vědělo, že má velké předpoklady.

V roce 2019 je naznačil stříbrnou medailí z MS do 23 let. Před rokem měl parádní start do zimy, když skončil v Ruce pátý na 15 kilometrech bruslením a na stejné trati s intervalovým startem v Lillehammeru. Je taky vybaven nadprůměrným intelektem, který donedávna využíval ke studiu elektrotechnické fakulty ČVUT.

„My mu říkáme Mr. Computer, protože je strašně chytrej a v technických věcech hodně šikovnej,“ řekl o něm jednou jeho někdejší reprezentační parťák Petr Knop. „Do určité míry to využívám. Ale snažím se to v sobě trošku korigovat. Podle mě ta analytická složka je kolikrát ve výkonu na škodu,“ říká Novák. „Pracuju s mentálním koučem Petrem Žídkem a s ním to nějak nastavujeme.“

Know-how i s lyžemi

Novák je však především vynikající lyžař. Jezdí elegantně a dynamicky, je konkurenceschopný ve sprintech i v distančních závodech. Do špičky už scházejí detaily. A právě na nich tvrdě pracuje.

„Vždycky jsem cítil, že jsem měl mezi osmým a jedenáctý kilometrem krizi. Nemohl jsem do toho dát takovou sílu, což mě zdržovalo,“ přiznává. A hned vysvětluje, jak se snaží o zlepšení: „Například jdu do intenzivního tréninku unavený. Mám bolavé svaly a podobně. Nebo dám jen čistě víc úseků, abych se unavil. Třeba je i jedu se zátěží, s vestou, která má pět až deset kilo. Ale zase úplně nechci všechno říkat… Je to know-how.“

Další výhoda Novákovy analytické mysli se týká schopnosti podílet se na vývoji závodních lyží. Značka Salomon využívá jeho zpětné vazby. „Mám teď spoustu nových lyží. Jako tradičně je komunikace skvělá,“ pochvaluje si.

To vše dává dohromady velké naděje pro zimu. A funguje to hned na startu. Ve finské Ruce vybojoval včera šestnácté místo v klasickém sprintu, o víkendu přijdou jeho oblíbené distanční závody. Dnes klasická desítka s intervalovým startem, v neděli bruslařská stíhačka na 20 kilometrů.

„Vůbec jsem nebyl unavený, cítil jsem, že mám energii. Ve čtvrtfinále jsem v Kuusamu dal nejlepší závod, co jsem tady kdy objel,“ pochvaluje si. „Kluci ze servisu odvedli super práci, měli jsme rychlé lyže, práce na jedničku s hvězdičkou. Prvotní nervozita ze mě spadla.“