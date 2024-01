Vodák Rohan na běžkách: Dvacítka bude bolet, přes mrtvoly ale nepojedu

Do stopy! Běžkařská Ski Tour, do níž patří i slavná Jizerská 50, se o víkendu rozjíždí na Horních Mísečkách. Vodní slalomář Lukáš Rohan, stříbrný olympionik z Tokia, si z nabídky závodů vybral hned sobotní dvacítku bruslením. „Nikdy jsem takový závod nejel. Cílem je nezlomit hůlku na startu,“ usmívá se.

Příští týden už se Lukáš Rohan připojí k Jiřímu Prskavcovi a odletí do australského Penrithu na přípravný kemp. Poslední týden si ale užíval v posledních letech netradiční českou zimu a každý den vyrážel do okolí Horních Míseček. V sobotu si zde zkusí i závod, kterým začne populární Ski Tour. A pak už ho čeká odlet do Austrálie, kde se potká s konkurentem Jiřím Prskavcem, který ho na kánoi může připravit o olympiádu.

Jak často jezdíte v přípravě na běžkách?

„Záleží většinou na zimě a na podmínkách. Já na běžkách jezdím v podstatě odmala. Když jsem byl malý, hodně mě to bavilo. V období puberty jsem to neměl vůbec rád, spíš jsem jezdil na soustředění, když jsem musel. Ale pak jsem zjistil, že mě to vlastně baví. Poslední roky už to neberu jako trénink. Na soustředění jezdíme pravidelně do Livigna, na Mísečky, jezdíme i do Jizerek, kde máme kousek chatu. Pro nás je to příjemnější, než chodit v zimě na vodu. Beru to jako fajn relax a mám rád i to prostředí.“

Vy ale občas musíte na vodu i v zimě, že?

„Na vodě jezdíme i v zimě, ale už to mám nastavené tak, že když je pod nulou, na vodu nechodím. Počasí je různé, když je šest stupňů, hnus a fouká, tak nepůjdu. Ale může být minus tři a sluníčko a na vodu půjdu. Tenhle týden jsme to vychytali. V Praze mrzne, ale tady na Mísečkách je sluníčko, užíváme si, že je tady hezky. Ve středu odlétáme do Austrálie, jsou to poslední dny v zimě, kdy není třeba být na vodě. Je dobré občas udělat změnu.“

Co od vás můžeme čekat v sobotním závodě na 20 kilometrů?

(usmívá se) „Cíl mám dojet a nezlomit hůlku na startu. Já jsem nikdy takový závod nejel, jel jsem jen sranda závody. Když člověk jede sám, nemusí se podřizovat tempu. V závodě to nejde. Chci si to vyzkoušet, ale myslím, že budu preferovat, když na běžky půjdu sám. Mou ambicí v závodě je mít z toho radost. Na Mísečkách je to náročné samo o sobě, dvacítka bude bolet. Ale když jedu závod, rozhodně se šetřit nebudu. Startuje Lukáš Kubričan, trenér Terky Fišerové. Ten je na běžkách dobrej, nejlepší vodák nebudu, na toho rozhodně nemám. Ale někoho si určitě najdu, koho budu chtít porazit. Budu chtít dopadnout co nejlíp, ale nepojedu přes mrtvoly.“

Těšíte se už na kemp v Austrálii, kam se přesouváte příští týden?

„Těším se tam hodně, od covidu jsme tam nebyli. Za čtyři roky se to tam hodně změnilo. Vždycky mě to tam hodně bavilo. Na přípravu to bude skvělé, budu tam šest týdnů, což je dlouhá doba. Od roku 2014 jsem tam jezdil každý rok, známe to tam dobře. Za poslední roky se ale město změnilo, narostlo, možná už bude tak velké, že nějaká místa nepoznáme. Trať se teď změnila. Jířa už tam je a pochvaloval si ji, jsem na to zvědavý. Budeme tam ve skupině, s kterou vycházím dobře, tak to bude fajn. Těším se i na to, že budu trénovat s mladým i starým Jířou Prskavcem. Bude to zajímavá změna. Udělali jsme trenérskou rošádu, protože můj trenér je s Vítkem Přindišem a Ondřejem Tunkou na Reunion.“

Ski Tour Horní Mísečky

Sobota

9.30: start dětských závodů

13.00: VW 20 km volně

