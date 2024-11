Švancer: Označení supertalent nemám rád. Kdyby měl problém, Češi pomůžou

Je juniorským králem svého řemesla. Narodil se sice v Praze, ale od dětství se zdokonaloval na alpských kopcích v Rakousku, které nyní také reprezentuje. „Radši mluvím česky, ale líp umím německy,“ říká Matěj Švancer. Často je označován za supertalent světového freestyle lyžování v disciplínách Big Air a slopestyle. „Všem jsem říkal, aby to s těmi superlativy nepřeháněli. Potom jsem byl na olympiádě zbytečně pod tlakem. A stalo se to, co se stalo,“ líčí enormní zápřah na posledních olympijských hrách. Nová sezona? Vletěl do ní jako uragán a na úvod vyhrál závod Světového poháru ve Švýcarsku.