V Japonsku začíná sezona Světového poháru. Záda drží, hlásí Sáblíková

Její dlouhé nože už jsou zase naostřené a Martině Sáblíkové v dalekém Japonsku začíná dlouhá cesta k další olympiádě. Letos sice odstartovala přípravu se zpožděním a formu bude ladit až na vrcholy sezony, to ji ale před prvními závody v Obihiru netrápí.

„Nejdůležitější zprávou pro mě v tuhle chvíli je, že se cítím zdravotně v pořádku. Trápení je pryč, záda opravdu drží, za což jsem šťastná, protože bolest v minulé sezoně byla místy nesnesitelná,“ vzpomíná Sáblíková na kruté chvilky, kdy zablokovaný křížokyčelní kloub ohrožoval zdar její olympijské mise. „Občas mě trochu zlobí koleno, ale na ledě žádnou bolest necítím, takže by mě ani tohle nemělo limitovat a já se snad budu moct soustředit jen na výkon.“

Ze svých osmačtyřiceti triumfů ve Světovém poháru zatím Sáblíková nasbírala v Japonsku jen jediný, před dvěma lety vyhrála trojku na olympijském oválu v Naganu. V Asii bojuje s časovým posunem.

„I když jsme vyrazili tradičně s předstihem, je to u mě jako na houpačce: jeden den všechno v pohodě, další den moc nespím, ale to je prostě posun,“ říká Sáblíková smířeně. „Uvidíme o víkendu, snad mě to neovlivní. Zatím mi přijde, že je každý den jiný led, což je trochu zvláštní. Možná je to mnou a tím, jak moje tělo prožívá časový posun. Nedávám si žádné cíle, sama jsem zvědavá, jak se tahle sezona bude vyvíjet, ale moc bych chtěla, aby všechno bylo v pořádku.“

Sáblíková se určitě zúčastní sobotního závodu na 1500 metrů a nedělní trojky. Podle výsledku závodu na 1500 metrů se rozhodne, jestli v neděli pojede i kilometr.

„Přestože už mám něco za sebou, i ve svých letech a s mými zkušenostmi cítím před ostrým startem sezony jistou nervozitu,“ připouští Sáblíková. „Na druhou stranu si ale říkám, že je to start jako každý jiný. Ať už má člověk top formu nebo zrovna není v ideálním rozpoložení, stejně chce předvést ten nejlepší výkon a udělat co nejlepší výsledek. A moje forma? To se opravdu ukáže až o víkendu.“

Na startu bude také Nikola Zdráhalová, která v předchozí sezoně udělala znatelný výkonnostní posun.

„Minulá sezona byla pro mě až ohromující, zajížděla jsem si osobáky, kvalifikovala jsem se na olympijské hry. Laťka je hodně vysoko,“ říká Zdráhalová. „Letos asi budu ráda, když se kvalifikuju na mistrovství světa a mistrovství Evropy. Momentálně nedokážu říct, na co mám, to se ukáže až během sezony.“

V Obihiru pojede Zdráhalová závody na 1500 a 3000 metrů a měla by se zúčastnit také závodu s hromadným startem.