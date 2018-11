Sáblíková bojovala na otevřené dráze s větrem: Skoro nás to zastavilo

Mohla zapomenout na led jako zrcadlo v laboratorních podmínkách moderních hal. V japonském Tomakomai si Martina Sáblíková po čase znovu vyzkoušela požitek z jízdy pod otevřeným nebem.

„Jedna věc je led, druhá věc je vítr a všeobecně otevřená dráha. Když není zakrytá, je to úplně něco jiného. V hale je to jednodušší, člověk snáz může chytit rytmus,“ popisovala Sáblíková. „Ač se to nezdálo, strašně foukalo, že nás to až jako zastavilo. Opravdu to bylo hodně náročné a namáhavé. Jsem strašně ráda, jak to dopadlo. Bylo vidět, že holky, které minulý týden zajely čas 4:05, najednou měly čas kolem 4:15.“

Sáblíková zajela závod na 3000 metrů přesně za čtyři minuty a třináct sekund a ve výsledcích jí to stačilo na druhé místo za vítěznou Kanaďankou Weidemannovou. Závod Světového poháru naposledy na otevřené dráze vyhrála v roce 2008.

„Od té doby se na otevřené dráze jelo mistrovství Evropy, v minulém roce mistrovství světa v Amsterdamu, takže to nebylo tak jiné. Nějaké zkušenosti v tomhle směru mám, na otevřené dráze jsem buď trénovala, nebo závodila celkem často, i když v poslední době moc ne, takže to i pro mě bylo trochu zvláštní,“ líčila Sáblíková.

Na startu ji povzbudil úspěch reprezentační kolegyně Nikoly Zdráhalové, která v čase 4:17,03 sekundy vyhrála divizi B.

„Jsem ráda, že se mi jelo tak, jak se mi jelo. Naladila mě i Niky Zdráhalová, která vyhrála béčko. Byl to impuls věřit tomu, že i mně se pojede dobře, když spolu trénujeme. Tahle zpráva před závodem pro mě byla pozitivní a hrozně mi pomohla,“ potvrdila Sálbíková.

Trojnásobnou olympijskou šampionkou těší povedený úvod sezony, zvlášť poté, co po náročné olympijské sezoně začala s tréninkem později a formu ladí až na únorový světový šampionát. Po dvou víkendech v Japonsku díky druhému a třetímu místu v závodech na 3000 metrů vede pořadí Světového poháru na dlouhých tratích.

„Samozřejmě to registruju a musím říct, že když mi to řekli, tak jsem si to oproti jindy docela užívala, protože jsem nečekala, že se mi tohle podaří,“ radovala se Sáblíková. „Jsem hrozně ráda za to, jak sezona zatím probíhá, vidím, že to ve mně je, uvidíme, jak to pojede dál. Na dlouhých tratích je to pro mě zatím nad očekávání.“

Výborný závod má za sebou i Nikola Zdráhalová, jejíž čas by stačil na sedmé místo v elitní divizi A.

„Nechci říct, že mi na otevřené dráze hrálo počasí do karet, protože foukalo všem. Záleží, komu foukne víc, kdo jede po úpravě ledu…“ hodnotila Zdráhalová. „Dostala jsem se do elitní skupiny, ale v Polsku se pojede pět kilometrů, já tuhle trať nevyhledávám. Pokusím se udržet v nejlepší skupině, protože pak je důležitý Světový pohár v Holandsku, kde se asi rozhodne o kvalifikaci na mistrovství Evropy i světa.“

Další světový pohár se koná za dva týdny v polském Tomaszówě, kde se jede jediná pětka úvodu sezony.

„Jsem ráda, že to není takový stereotyp a člověk se podívá na nová místa. To platilo i teď o Japonsku, i když do Asie obecně moc létat nemusím, zvládli jsme to tady. V Tomaszówě jsem nikdy nebyla, teď tam jeli junioři, uvidíme, jaké budou časy a my i podle toho zjistíme, jak to bude plus minus vypadat,“ plánuje Sáblíková.