Program MS rychlobruslení 2020 víceboj: kdy jede Martina Sáblíková? | iSport.cz

Několikanásobná olympijská šampionka skvěle vyladila formu na největší závody této sezony. Medaile na evropském šampionátu Sáblíkové sice o tři desetiny unikla. Chuť si ale spravila o měsíc později na oválu v Salt Lake City. Nejprve na světovém šampionátu ovládla 3kilometrovou trať a následně zajela světový rekord na své nejoblíbenější trati na 5 000 metrů.

„Jsem šťastná za to, jak mistrovství světa dopadlo, teď si jedu do Hamaru zazávodit a nedělám si těžkou hlavu z toho, jaký bude výsledek. Cítím se fajn a jdu do závodu v dobré náladě. Pojedu i pro publikum, které tady v Norsku bývá skvělé,“ uvedla před startem MS Martina Sáblíková.

V norském Hamaru bude Sáblíková bojovat o šesté zlato z vícebojařského mistrovství světa. To poslední získala loni po sérii rekordů v Calgary. V cestě jí však stojí Kanaďanka Ivanie Blondinová, která letos zajela rychleji 1 500 i 3 000 metrů. Ve startovní listině nechybí ani šampionky z roku 2018 a 2017 - Japonka Takagiová a Holanďanka Ireen Wüstová. Ta navíc ovládla poslední dva šampionáty konané na norském oválu v Hamaru.

Program MS - kdy sledovat Češky v akci?