Sáblíková v nizozemské bublině: čtyři akce za měsíc i přísná pravidla

Martina Sáblíková se vydala do bubliny v Heerenveenu • Profimedia.cz

Zaplula do přísně střežené bubliny a po dlouhé pauze vtrhne do ostrého závodního měsíce. Ve slavné hale Thialf v nizozemském Heerenveenu o víkendu začne rychlobruslařce Martině Sáblíkové při opožděném startu sezony evropský šampionát ve víceboji. V dalších týdnech ji na stejném místě čekají dva závody Světového poháru a pak i mistrovství světa.

Všechno bude jinak. Už jenom tím, že se z tribun haly Thialf nebude linout ryk poblázněné oranžové většiny.

„Závodit v Heerenveenu, kde je člověk zvyklý na vyprodanou halu, velké ovace, na hrozný bordel, že člověk neslyší vlastního slova… Teď to bude hrozně zvláštní,“ přemítá Martina Sáblíková před startem evropského šampionátu ve víceboji, kterým se jí konečně rozjede předolympijská sezona.

Místo oranžové teď v prázdné hale vládnou modré plachty ozdobené fotkami závodníků. Ti za vytoužený závodní začátek zimy platí cenu dobrovolným vězením. Po příjezdu do hotelu museli všichni do vyhodnocení testů zůstat na pokojích. Od té doby se mohou pohybovat jen v přísně uzavřené bublině.

„Pokud jdeme z hotelu, nesmíme nikam mezi lidi, vedle hotelu je cyklostezka, kam se můžeme chodit procházet nebo na kolo, ale musíme se nahlásit, že jdeme pryč, říct číslo pokoje, někdy se říká, i kam jdeme,“ vysvětluje Sáblíková.

Roušky si závodníci mohou sundat jenom na dráze, u které jsou dvě rozcvičovací zóny rozdělené podle národností. Panuje zákaz objímání či plácání si. I při vzájemném hovoru lidé dodržují rozestupy. Ale aspoň se může rychlobruslařský cirkus znovu rozjet. Sáblíková své známé z okruhu Světového poháru neviděla dlouhých deset měsíců.

„Musím říct, že na ledě to bylo zvláštní, vidět tam ty lidi po takové době,“ líčila. „Je prostě boží vidět je znovu, mluvit s nimi, i když na takovou dálku. Vrátit se je prostě super.“

Program čtyř závodních víkendů začíná v Heerenveenu mistrovstvím Evropy, při němž se od roku 2016 po roce střídají individuální disciplíny a víceboje. Sáblíkové při loňském šampionátu jednotlivých disciplín těsně unikla medaile, před dvěma lety na své oblíbené dráze v Collalbu brala ve víceboji stříbro za Nizozemkou Ireen Wüstovou. Ta letos na ME chybí, protože po zdravotních problémech nezvládla domácí kvalifikaci. Jako největší soupeřka pro Sáblíkovou se rýsuje její krajanka Antoinette de Jongová.

Sáblíková má za sebou kontrolní závody v Inzellu minulý týden, kde zajela na trati 500 metrů čas 39,78 sekundy a na kilometru 1:16,89 minuty.

„Časy, které jsem v Inzellu měla, mi dodaly trochu sebevědomí, ale zůstávám nohama na zemi a v klidu. Bude důležité, jak pojedeme na stejném ledě,“ uvedla Sáblíková. „Normálně člověk přijede na světáky v nějaké formě, ví, jaká je, byť nemůžu říct, že bych na tom teď byla nějak špatně.“

Na start si pětinásobná evropská šampionka ve víceboji vezme nové brusle, na které už si stihla zvyknout.

„Už na nich mám něco odbrusleno. Byla jsem na nich asi pětatřicetkrát, vím, že to není málo. A podle posledního startu, co jsem závodila v Inzellu, jsem si řekla, že je měnit nebudu,“ rozhodla se.

Kvůli sprintům Sáblíková do tréninku v poslední době zařadila víc rozjezdů a třísetmetrových jízd. Její hlavní ambicí je ale uspět na jejích oblíbených tratích na 3000 a 5000 metrů.

„Všichni známe moji pětistovku, je to o tom, jak mi to zrovna ten den sedne. Hrozně bych si přála zajet dobře hlavně delší tratě,“ řekla Sáblíková. „Nemyslím na žádné umístění, nedávám si nějaké velké cíle. Přála bych si, aby se mi jelo dobře, abych měla dobrý pocit s tím, že snad čím déle budu stát na ledě a budeme tady mít víc nabrusleno, tím to bude lepší a lepší.“