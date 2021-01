Program ME v rychlobruslení: kdy sledovat Sáblíkovou se Zdráhalovou?

Program ME v rychlobruslení 2021 - víceboj

Den Čas Disciplína Česká účast sobota 16. ledna 11:30 500m ženy Martina Sáblíková

Nikola Zdráhalová 11:58 500m muži 12:37 3000m ženy Martina Sáblíková

Nikola Zdráhalová 14:39 5000m muži neděle 17. ledna 11:30 1500m ženy Martina Sáblíková

Nikola Zdráhalová 12:16 1500m muži 13:05 5000m ženy Martina Sáblíková

Nikola Zdráhalová 13:55 10000m muži Přímý přenos ze závodů žen můžete sledovat v přímém přenosu na ČT Sport.

„Tohle jsem za celou svojí kariéru nikdy nezažila. Musím říct, že na ledě to bylo zvláštní, vidět tam ty lidi po takové době, prakticky po nějakých deseti měsících. Na jednu stranu to bylo moc fajn, vracet se do bruslařského světa, který mám hrozně ráda a je součástí mého života. Na druhou stranu to bylo zvláštní, že jsem je tak dlouho neviděla. Normálně člověk přijede na závody v nějaké formě, která ví, jaká je, byť nemůžu říct, že bych na tom teď byla nějak špatně. Ale přece jenom: když má člověk odjeté závody Světového poháru a přijede na mistrovství Evropy, tak už prakticky ví, co má od sebe očekávat, že to nejsou jen takové ty závody v Inzellu,“ říká o aktuální situaci pětinásobná mistryně Evropy ve víceboji Martina Sáblíková.

Historie ME v rychlobruslení

Už od roku 1893 se ME v rychlobruslení koná ve formě víceboje. Kromě období během první a druhé světové války se šampionát konal každý rok a původně se jej účastnili jen muži. První šampionát žen se konal v roce 1970, ale samostatně. Až od roku 1990 byl sjednocen termín i dějiště mužského a ženského šampionátu. V roce 2017 se pak poprvé místo víceboje konalo ME na jednotlivých tratích, od té doby se tyto šampionáty každý rok střídají. Nejúspěšnějším rychlobruslařem v historii evropského šampionátu je Sven Kramer se ziskem 10 titulů mistra Evropy. Ten také patří společně se čtveřicí žen (Gunda Kleemannová, Ireen Wüstová, Martina Sáblíková a Claudia Pechsteinová) k držitelům 11 medailí z evropských vícebojařských šampionátů.

Vítězové ME v rychlobruslení ve víceboji