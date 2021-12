Kluby hlasují o smlouvě pro Nováka. V jiném podniku by letěl, říká Musil

S Petrem Novákem se Václav Musil zná skoro půl století, teď ho však kritizuje. Víkendový vývoj kauzy vzbudil v disciplíně bouřlivé reakce. Tou nejviditelnější bylo rozhodnutí Martiny Sáblíkové nestartovat v nedělní patnáctistovce v Calgary. „Já jsem to nepsal Martině, psal jsem Novákovi, že mu chceme vzít peníze. A on to dal Martině. To je jeho problém,“ říká Musil, který kdysi stál u založení short tracku a inline bruslení v Česku.

O co přesně ve vaší výzvě klubům šlo?

„Vyzval jsem kluby, aby hlasovaly pro to, aby Petrovi Novákovi nebyla prodloužena smlouva na další dobu, dokud to nevysvětlí. To je přece jasné. V jiném podniku už by letěl, pane! Ani by nestačil zavřít dveře.“

Co by se dělo dál, pokud byste mu tu smlouvu neprodloužili?

„Nic, my neříkáme, aby nebyl reprezentačním trenérem Martiny. To nikdo neřekl, to se nikdy nemohlo objevit.“

Takže by šlo o to, že by neměl…

„…vejplatu. Chtěl jsem Petra upozornit, že nejedná správně. On bere padesát tisíc hrubého. Všude píšou, že to nejsou žádné peníze. To jsou peníze! Svazoví funkcionáři nemají nic, mají pět, šest tisíc, to je tak na benzín. Dělají to zadarmo. To je důležité říct. Tak jsem napsal na všechny oddíly svazu, aby napsaly, ať se samy svobodně vyjádří, jestli bude ta smlouva s panem Novákem jako reprezentačním trenérem za těch padesát tisíc obnovena.“

Z jakého titulu by ale pak dál dělal reprezentačního trenéra?

„Dělal by oddílového trenéra. Říká, že to všechno platí on, tak ať si to platí.“

Jak je možné, že smlouva reprezentačnímu trenérovi končí v olympijské sezoně v prosinci?

„U nás se smlouva na placení trenéra vždycky prodlužuje koncem roku, musí to být uděláno do osmého ledna.“

Sám Novák se o vaší výzvě dozvěděl jako představitel svého klubu KRS Svratka, je to tak?

„Samozřejmě, dostal to i on, ale neposlali jsme to Martině. Říkal, že mu to Martina našla v počítači. Já tomu nevěřím. Já věřím, že jí to ukázal, aby měl zase někoho za sebou: Vidíš, co zase píšou! A ona řekla, že nepojede těch patnáct set metrů. Ona by stejně nepostoupila na olympiádu, protože nemá body.“

Pokud vím, tak jí šlo hlavně o to zkusit závod naplno poté, co měla od začátku sezony zdravotní problémy…

„My jsme to nevytáhli. To bylo jenom mezi oddíly. Ona s tím vylezla sama.“

Chtěl bych se ještě zeptat na to načasování…

„Oni říkají, že jsem to načasoval. Říkají, že je to blbě načasované, že to je před olympiádou.“

Právě, tohle jste nezvažoval?

„Ne. Já jsem to zveřejnit nechtěl. Když mi volali novináři, já jsem jen potvrdil, že to tak je, že jsem to rozeslal.“

Nebylo by ale lepší počkat a řešit tuhle kauzu až po olympiádě?

„Vůbec mě to nenapadlo. Já jsem jen říkal: Ano, je to pravda, Novák udělal dluh. Já jsem nic do novin nedával.“

Za výzvou ale stojíte, už máte nějakou reakci od klubů?

„Zatím mám souhlas od pěti z nich.“

Pojďme k podstatě vaší kritiky. Vyčítáte panu Novákovi nadsazené účty za soustředění, jak víte, že byly přestřelené?

„Jsme si jistí. Nebydleli na hotelu, bydleli v apartmánech. Všude píšou: Ten apartmán je za sto euro. Ale v něm bydleli třeba čtyři lidi, tak je to za pětadvacet euro. Neobědvali a snídani a večeři si dělali sami. Když jeli na kopec, tak tam jim to zaplatil, ono to tam není levné, to neříkám. Někdy je prý vzal na pizzu. Další věc je, že jim dával podepsat bianco doklady. Na to jsou svědkové. Museli jsme to zarazit.“

Dvě faktury jste ale Novákovi proplatili.

„Od paní Steklé (matky a trenérka závodníka Lukáše Steklého) jsme se pak dozvěděli, že bydlí v apartmánech a vaří si sami. Petr nám od začátku říkal, že se tam nedá platit kartou, že jenom hotově, že je tam snad nějaký kamarád. I když k němu mám určité výhrady, tak jsem mu věřil a prostřednictvím sekretáře Paříka jsme mu poslali peníze. On platil hotově a měl v tom i své vlastní peníze. Dostali jsme podklad pro dvě faktury, které jsme mu proplatili. Tu třetí, čtvrtou a pátou jsme mu zarazili. Museli jsme jednat.“

Pak byla Novákova pohledávka převedená na agenturu Sport Invest, jak k tomu došlo?

„Tehdejší předseda Nechutný odkoupil dluh a podstoupil ho Sport Investu, ani se neporadil, dozvěděli jsme to zpětně. Dělalo to asi 1 770 000. Od té doby šlo penále. My jsme dluh nemohli platit ze státních peněz, nová předsedkyně Bradová se pak se Sport Investem dohodla, že penále platit nebudeme muset.“