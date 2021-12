Novák cítí tlaky: Není to náhoda. Sáblíkové nabídli psychologa

Necelé dva měsíce před startem olympiády v Pekingu čelí Petr Novák, dlouholetý kouč hvězdné Martiny Sáblíkové, odporu části klubů.

„Načasování celé záležitosti za mě není náhodné,“ uvedl Novák.

Za vším stojí výtky proti vyúčtování pěti mládežnických soustředění, které Novák pro svaz zajišťoval na přelomu let 2019 a 2020. Na veřejnost pronikla faktura za jedno z nich ve výši 9 920 euro (asi 250 000 korun). Svaz přitom zpochybňuje celkové náklady ve výši 1,8 milionu.

„Náklady na tuto akci dosahovaly zlomek z médii uváděné částky, jejich přefakturaci svaz odsouhlasil, následně je neuhradil kvůli nedostatku peněz na své straně,“ uvedl Novák. „Kontrolní komise svazu zahájila jejich následnou kontrolu, což je plně v její působnosti. Nicméně bych zdůraznil, že dodatečná kontrola vyúčtování akce probíhá již bezmála rok a půl, veškeré požadované podklady jsem představitelům svazu poskytl a opakovaně jsem byl k dispozici pro jakékoliv otázky či doplnění.“

Novák připouští, že ne vždy postupoval podle administrativních manuálů, tvrdí ale, že cesty produkoval tak, aby si všichni účastníci soustředění užívali kvalitní ubytování a celodenní stravování. Právě to ale někteří účastníci zájezdů rozporují.

Víkendová výzva klubům sice mířila na Nováka, nakonec ale měla vliv na samotnou Sáblíkovou. Ta se o akci údajně dozvěděla z Novákovy elektronické komunikace a v rozrušení pak odmítla nastoupit na start nedělního závodu Světového poháru na 1500 metrů v Calgary.

„Načasování bylo absolutně nešťastné, nemělo se to stát. My jsme to chtěli řešit po olympiádě, rozhodně jsme nechtěli, aby to Martinu ovlivňovalo. Kontrolní komise to dostala za úkol, pan Musil to bohužel řešil tímto způsobem,“ uvedla předsedkyně svazu Marcela Bradová. „Snažila jsem se komunikovat s panem Trávníčkem (šéfem agentury Sport Invest – pozn. red.), aby Martinu uklidnil. Ale Martina v tuhle chvíli uklidnit nejde. Nabízela jsem jí i psychologickou pomoc.“

Agentura Sport Invest už reagovala dopisem, v němž informovala svaz, že Musila podezřívá z pomluvy a hrozí právními kroky. Co se stane, pokud zůstane Novák od ledna bez reprezentační smlouvy, je nejasné.

„Budeme to muset s kluby rozhodnout,“ říká svazový sekretář Jindřich Pařík.

Podle šéfky svazu Bradové však může rozhodnutí učinit jedině valná hromada, a ta se bude konat až po olympiádě.

„Kluby to takhle rozhodnout nemůžou. Musela by to rozhodnout valná hromada, tu ale svolávat nehodláme. Musela by se svolat třicet dní předem, takže by proběhla někdy v lednu. Ale my s ní počítáme na březen, na duben,“ uvedla Bradová.