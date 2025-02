Jílek: Martina je legenda, ale nechci být druhá Sáblíková. Děkuju rodičům

Koncem ledna jste vylepšil vlastní juniorský světový rekord na 10 000 metrů v Calgary. Tušil jste, že to v Kanadě klapne?

„Je to tak. Cítil jsem se stoprocentně připravený, takže nebyl důvod, proč by to nemělo jít. Navíc už jsem ho dřív zajel, jak jste řekl, takže jsem si věřil.“

V závodě jste nestačil jen na hvězdného Itala Davideho Ghiotta. Ten vytvořil pro změnu seniorský světový rekord. Co na něj říkáte?

„Věděl jsem, že on na světový rekord určitě pojede a rozhodně nezklame, protože je to Davide. Když jsem ho viděl už před sezonou v tréninkovém procesu v Inzellu, tak byla vidět jeho síla. Před závodem v Calgary bych si tipnul, že svěťák pokoří.“

Ghiotto je teď nejlepším vytrvalcem. Dělá něco jinak než zbytek světa?

„Neskutečně dře, trénuje velké objemy, což se mu evidentně vrací. Je to na něm vidět, že fakt ty jeho tréninkové dávky jsou obrovské.“

Dobře se znáte i s jeho bratrem, že? Jsou to teď pro vás takoví osudoví soupeři.

„Ještě v juniorech jsme spolu soupeřili na in-linech. Manuel byl pro mě velký soupeř. Tuto sezonu už je v seniorské kategorii, kam pronikám i já. Je vidět, že příjmení Ghiotto je mi teď souzeno.“

Jak náročný byl přechod z in-line bruslí na led? Pokud se nemýlím, koketoval jste i se short trackem.

„Někdy v pěti letech jsem začal jezdit na in-linech. Jenže mě lákala účast na olympiádě, tak jsem musel přejít na led. Začal jsem se short trackem, protože