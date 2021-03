Ledecká jede MS na prkně. Má zlaté vzpomínky, pro pořadatele je celebrita

Snowboardistka uvnitř Ester Ledecké se směje. A spolu s ní i celý svět rychlých prken. Comeback globální sportovní hvězdy, která stále víc září v o hodně nablýskanějším a sledovanějším cirkusu alpského lyžování, je pro snowboardové mistrovství světa stěžejní události.

„Fakt, že Ester Ledecká, sportovkyně, která posouvá hranice vrcholového sportu, bude s námi, nám dává energii navíc,“ pyšnila se Iva Polanecová, místopředsedkyně organizačního výboru.

Na snowboardovém prkně Ledecká v minulosti svrchovaně vládla. Mezi lety 2015 a 2019 čtyřikrát v řadě získala velký křišťálový globus za vítězství ve Světovém poháru v alpském snowboardingu. Dvakrát také vyhrála mistrovství světa, v roce 2015 v Lachtalu v paralelním slalomu a v roce 2017 v Sierra Nevadě v paralelním obřím slalomu. Ve stejné disciplíně pak o rok později v Koreji dokončila svůj zlatý olympijský double.

„Když se dostanete na vrchol žebříčku, myslíte si, že je to snadné? Ne. Nemáte se čeho chytit, nemáte, kam šplhat. A všichni na nižších příčkách po vás jdou,“ líčil Justin Reiter, snowboardový kouč Ledecké na startu minulé sezony. „Není jednouché tam zůstat. Ale na Ester je krásné to, že nikdy nechce přestat šplhat. Teď jde o to, aby se naučila balancovat na vrcholu a byla schopná ještě o pár příček vystoupat. Chceme, aby budovala něco víc. Budeme se snažit, aby se dál vyvíjela a dělala další kroky.“

A Ledecká se o to opravdu snažila, jenomže především v lyžařském světě. Nepřipustila, aby její senzační triumf v olympijském super-G označkoval její kariéru. Během posledních dvou zim se stala regulérní členkou nejužší špičky. Přesvědčila o tom na nedávném mistrovství světa v Cortině d´Ampezzo, kde ji v super-G i sjezdu jen setinky dělily od medaile.

Snowboardu se Ledecká v rámci svých možností stále poctivě věnuje v přípravě, závodní program ale výrazně omezila. Za poslední dva roky absolvovala na prkně jenom tři závody, v minulé sezoně paralelní slalom v Bad Gasteinu a paralelní obří slalom v Rogle, v současné sezoně pak předvánoční paralelní obří slalom v Cortině d´Ampezzo. Všechny je ale vyhrála.

Vítězné vzpomínky má Ledecká i přímo na Roglu, kde už v kariéře vyhrála pět závodů Světového poháru. Sama připustila, že ji potěšilo, když mezinárodní federace FIS přesunula šampionát z čínského olympijského střediska v Čang-ťia-kchou právě sem.

„Měla jsem radost, že to je zrovna tam, protože to je krásný kopec. Taková akorát a dobře to tam organizují. Čekám od toho hodně, že to bude skvělý závod, že si to užijeme,“ plánovala Ledecká.

Kvůli snowboardovému vrcholu sezony musela učinit nepříjemné rozhodnutí a vynechat lyžařský víkend ve Val di Fassa.

„Já jsem už na začátku sezony říkala, že se budu snažit soustředit na mistrovství světa, na lyžařské, pak na snowboardové,“ řekla Ledecká. „Trochu se zkomplikovala situace, přeházeli nám termíny, ale nakonec to tak vyšlo dobře. Val di Fassa samozřejmě bude chybět v celkovém hodnocení, ale takhle to je. Pořád jsem ještě snowboarďačka a budu doufat, že se mi to podaří aspoň trochu dohnat v Lenzerheide.“

Podruhé v kariéře si tak během jednoho roku vyzkouší světový šampionát ve dvou sportech. Před čtyřmi lety při své lyžařské premiéře ve Svatém Mořici ještě sbírala zkušenosti, na snowboardovém šampionátu v Sierra Nevadě ale na béžovém sněhu obohaceném pískem ze Sahary získala zlatou medaili v paralelním obřím slalomu.

V roce 2019 kvůli lyžařskému MS v Aare snowboardový šampionát v Utahu nestihla. Teď je v Rogle zpět, aby zkusila obrat úřadující šampionky. V dnešním paralelním obřím slalomu obhajuje Němka Selina Jörgová, v zítřejším paralelním slalomu pak Švýcarka Julie Zoggová. K favoritkám patří i další Němky Ramona Hofmeisterová a Cheyenne Lochová nebo Sofia Nadyršinová, dvojnásobná juniorská šampionka z Ruska.

LEDECKÁ NA MS

PONDĚLÍ

Paralelní obří slalom (14.00, PP ČT sport)

ÚTERÝ

Paralelní slalom (14.45, PP ČT sport)