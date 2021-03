Bezva finta nevyšla. Samková zůstala schválně stát na startu, pak chybovala

2014. Eva Samková to v rámci oslav zlata pořádně rozjela. • archiv Sportu

2018. Při focení pro Sport a Sport Magazín to usměvavé Evě vždy sluší. • archiv Sportu

2018. Při úvodní ceremonii na OH v Pchjongčchangu dostala Eva Samková možnost nést českou vlajku. • archiv Sportu

2018. Tentokrát to však nebylo zlato, ale bronz. • archiv Sportu

2018. Vždy usměvavá Eva Samková na OH v Pchjongčchangu. • archiv Sportu

Startovní brána se otevřela a Eva Samková zůstala stát. Až po chvíli se pustila do vřavy semifinálové jízdy. Česká snowboardkrosařka v gruzínském Bakuriani po čtyřech letech zopakovala svůj slavný kousek z německého Feldbergu, kde po opožděném startu využila čisté závodní lajny, díky níž získala vyšší rychlost a před cílem všechny soupeřky předjela a vyhrála.

Tentokrát to neklaplo. Samková sice v Bakuriani ztrátu několika metrů, kterou soupeřkám schválně poskytla na startu, rychle dotáhla, pak se ale stejně nevyhnula tlačenici, ztratila rychlost a stálo jí to postup.

„Dnes to nevyšlo. V semifinále jsem udělala moc chyb. S opožděným startem by to vyšlo, kdybych začala dupat dřív v trati, ideálně někdy v půlce, ne až ke konci,“ hodnotila Samková.

Trenér Marek Jelínek taktiku vysvětlil snahou, aby se neopakovala situace ze čtvrtečního semifinále, v němž Samková sice po startu vedla, ale pak o pozici přišla a musela se prodírat zpět.

„Nechtěli jsme, aby Evka byla z prvního místa stejně jako včera mnohokrát předjeta zezadu nejlepšími holkami na světě, které umí výborně vyvážení se,“ líčil Jelínek. „Proto jsme zvolili opožděný start. Nechtěla před ně, dala si pár brzdiček, udělala pár chyb a na konci byla malinko krátká před poslední rovinkou, to ji stálo rychlost i případný postup do finále.“

Samková pak díky skvělému předjížděcímu manévru na trati vyhrála malé finále a skončila pátá. Italka Michela Moioliová, její konkurentka v boji o vítězství ve Světovém poháru, naopak dojela ve finále poslední a brala tak čtvrté místo.

Před rozhodujícím závodem ve švýcarském Veysonnaz, který se pojede 20. března, tak mají obě závodnice stejný počet bodů.

„V malém finále jsem si to vynahradila, alespoň to se povedlo. Mám další zkušenost a těším se do Veysonnaz, kde se rozhodne, což bude hezké drama,“ řekla Samková.

„V malém finále udělala perfektní práci. Jsem spokojený, vyzkoušela si spoustu věcí, předvedla spoustu krásných jízd,“ chválil Jelínek.

SP ve snowboardcrossu v Bakuriani (Gruzie):

Muži: 1. Visintin (It.), 2. Koblet (Švýc.), 3. A. Hämmerle (Rak.), 4. Sommariva (It.).

Průběžné pořadí SP (po 5 ze 6 závodů): 1. A. Hämmerle 330, 2. Grondin (Kan.) 268, 3. De Blois (Niz.) 227.

Ženy: 1. Bankesová (Brit.), 2. Trespeuchová (Fr.), 3. Guliniová (USA), 4. Moioliová (It.), 5. Samková (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 5 ze 6 závodů): 1. Samková 350, 2. Moioliová 350, 3. Guliniová 282.