Adamczyková má syna, napsala vzkaz fanouškům. Stihne olympiádu za rok?

Olympijská vítězka a dvojnásobná mistryně světa začíná novou životní kapitolu. Svého syna představila světu prostřednictvím fotografie na stadionu Dukly na Julisce, kde zapózovala celá rodina i s tatínkem – hercem Markem Adamczykem .

Co bude s další sportovní kariérou oblíbené reprezentantky, je zatím nejasné. Dnes zbývá přesně 396 dní do olympijského závodu v ženském snowboardcrossu, který se za rok pojede v italském Livignu.

„Nechávám to otevřený. Do nějaké chvíle se člověk bude muset rozhodnout i kvůli fyzičce, aby byl schopný závodit. Ale v dnešní době to už není nic neobvyklého. Neříkám, že se ženských s dítětem vrací mraky, ale není to už jako před deseti lety, kdy mně přišlo, že to bylo mnohem míň,“ líčila Adamczyková na podzim v exkluzivní zpovědi do publikace Cesty ze dna z Edice Sportu. Objednávejte ZDE>>>

Na začátku kariéry to viděla jinak

„Uvidím. Když budu chtít, je to minimálně možný. My jsme měli dvě holky, které závodily a měly malé dítě. Zároveň si myslím, že být malé dítě a jezdit po horách, není tak špatný,“ usmívala se tehdy Adamczyková.

Jednatřicetiletá sportovkyně byla v začátku kariéry jasně nastavená tak, že se po mateřství už ke kariéře vracet nebude. V současné situaci ale ještě rozhodnutá není.

„Třeba mi to může hodně chybět. Zároveň mám pocit, že jsem se nezávodila docela dost, je taky možný, že mi to chybět nebude vůbec. Když teďka koukám na kluky, jak jsou na soustředění, tak mi to docela chybí. Ale to je prašan ježdění, to není závodění,“ líčila Adamczyková.

V nejbližších měsících bude mít každopádně úplně jiné starosti.