Tramtadadá! Ledecké k armádnímu titulu Samková místo saxofonu zazpívala

Z těžké situace na pódiu vybruslila Eva Samková elegantně. Oproti plánovanému scénáři totiž při vyhlášení armádního sportovce roku neměla v ruce saxofon, na nějž měla zahrát fanfáru na počest vítězky Ester Ledecké.

„Tak dlouho jsem to odkládala, až jsem nic nenacvičila, ale fanfáru předvedu: Tramtadadá!“ zahlásila Samková před pobaveným sálem.

„Opravdu jsem necvičila. Já jsem furt měla pocit, že začnu v neděli, v pondělí… Pak jsem našla noty, ale byly složité. Pak jsem si uvědomila, že jsem osm let nehrála, a že to nezvládnu. Takže jsem rozhodla, že to vymyslím takhle,“ usmívala se Samková, která na veřejnosti naposledy zahrála v roce 2010 právě na armádním vyhlášení.

Ester Ledecké se ale líbila i improvizovaná fanfára.

„Myslím, že při jejím vytížení je těžké do toho všeho trénovat na ságo. Jsem víc než spokojená s tou fanfárou, která nakonec suplovala to vystoupení. Byla to nejlepší fanfára, jakou jsem kdy měla,“ líčila Ledecká s úsměvem.

Dvojnásobná zlatá medailistka z Her v Pchjongčchangu si užila ještě jednoho překvapení, k vítězství jí na pódiu gratuloval její dědeček a bývalý hokejový reprezentant Jan Klapáč.

„Bylo to hrozně milé překvapení, já jsem to nevěděla. Myslím, že to nevěděl ani děda, vypadal dost překvapeně. Je to můj největší vzor a sportovní hrdina, to je vždycky čest,“ vyprávěla Ledecká.

Při vyhlášení jí záběry ze zlatých závodů připomněly olympijskou atmosféru.

„Všude mi gratulovali k lyžařské medaili a já jsem se nemohla přehodit na snowboardistku. Bylo to zvláštní,“ vzpomínala Ledecká. „Vnímala jsem, že tam jedu jako snowboardistka, jako favoritka na snowboard. To je věc, která mi pomohla na lyžařském startu. Byla jsem šťastná, že na lyžařském startu jenom stojím a oproti ostatním soupeřkám jsem nebyla tak vystresovaná.“

ARMÁDNÍ SPORTOVEC ROKU:

1. Ester Ledecká 708 bodů, 2. Eva Samková 584, 3. Martin Fuksa 468, 4. Ondřej Synek 452, 5. Josef Dostál 415, 6. Pavel Maslák 268, 7. Jiří Gečnuk 193, 8. Tomáš Staněk 139, 9. Martina Satková 137, 10. Nikola Ogrodníková 116.

Sportovec do 23 let: Martina Satková.

Junior roku: Jakub Šťastný.

Trenér roku: Tomáš Bank.