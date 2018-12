Bobisté Dvořák s Noskem dojeli v SP čtvrtí a slaví životní úspěch

"Jsem z výsledku opravdu nadšený. Je to odměna za veškerou práci, kterou jsme do toho dali v létě jako celý tým. Posunul jsem si osobní maximum," napsal ČTK Dvořák, který byl dosud ve dvojbobech nejlépe šestý loni v únoru Innsbrucku.

Dvořák s Noskem vykročili při absenci některých posádek včetně silných Kanaďanů za životním úspěchem pátou příčkou v první jízdě, v níž zaostali za nejrychlejším časem Friedricha a Schüllera o 56 setin. "V obou jízdách jsme předvedli super starty," pochvaloval si Dvořák. V první jízdě měl ideální průjezdy do jedenácté zatáčky, ale při výjezdu z ní se dotkl mantinelu. "Od toho se odvíjel pozdní nájezd do třináctky a špatný výjezd na rovinku po čtrnáctce," řekl Dvořák.

Ve druhé jízdě udělal ještě o pár chyb více. "Ale tato dráha byla původně stavěna pro saně, ne pro boby, a to je znát. Někde to prostě nejde bez rány," uvedl. Po dojezdu druhé jízdy se bál, jestli udrží páté místo. "Protože se mi tam opravdu pár výjezdů nepovedlo, ale očividně jsme měli bob ideálně připravený a se startem to stačilo," radoval se. I v druhém kole sice zajeli pátý čas, přesto za sebe odsunuli německou posádku Nico Walther, Paul Krenz, které jízda nevyšla. "Překvapilo mě, jak to Walther pokazil v druhé jízdě," řekl Dvořák.

Na druhé místo se posunuli domácí reprezentanti Oskars Kibermanis a Matiss Miknis. Třetí skončili Rakušané Benjamin Maier a Markus Sammer, za kterými česká dvojice zaostala o 24 setin. Na vítězné Němce, kteří vyhráli obě jízdy, ztratili Dvořák s Noskem 92 setin.

Lépe si z českých bobistů ve Světovém poháru vedli jen Ivo Danilevič a Roman Gomola, kteří v lednu 2007 skončili v Cortině d'Ampezzo třetí. Zároveň tehdy získali titul mistrů Evropy.

SP v jízdě na bobech v Siguldě (Lotyšsko):

Dvojboby: 1. Friedrich, Schüller (Něm.) 1:39,97 (49,86+50,11), 2. Kibermanis, Miknis (Lot.) -0,42 (50,14+50,25), 3. Maier, Sammer (Rak.) -0,68 (50,11+50,54), 4. Dvořák, Nosek (ČR) -0,92 (50,32+50,57).