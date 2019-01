Koudelka byl v druhém závodu v Sapporu čtrnáctý, znovu vládl Kraft | iSport.cz

Po prvním kole patřilo Koudelkovi za skok dlouhý 129 metrů dvanácté místo a měl na dosah první desítku. Druhé kolo se mu ale nevydařilo a po výkonu 123 metrů o dvě příčky klesl. V hodnocení seriálu je Koudelka dvanáctý.

Kraft, který vedl už po prvních skocích, vyhrál s náskokem téměř deseti bodů před Slovincem Timim Zajcem. Z osmého místa na třetí příčku se vyšvihl k radosti domácích fanoušků suverénní lídr Světového poháru Rjoju Kobajaši. Vítěz Turné čtyř můstků se vrátil po třech závodech na pódium a má v čele seriálu náskok 452 bodů před Kraftem, který odsunul z druhé celkového pořadí pozice Poláka Kamila Stocha. Obhájce křišťálového glóbu po sobotním druhém místě dnes obsadil šestou příčku.

Výsledky:

1. Kraft (Rak.) 248,2 (135+128,5), 2. Zajc (Slovin.) 238,4 (138,5+125), 3. R. Kobajaši (Jap.) 236,6 (124,5+129,5), 4. Žyla (Pol.) 236,1 (139,5+127) a Granerud (Nor.) 236,1 (131+129), 6. Stoch (Pol.) 232,3 (126,5+131,5), 7. Kasai (Jap.) 229,9 (131,5+127,5), 8. Leyhe (Něm.) 228,6 (133,5+127,5), 9. Johansson (Nor.) 227,5 (130,5+125), 10. Forfang (Nor.) 226,1 (125,5+128), ...14. Koudelka 220,1 (129+123), 34. Polášek 92,2 (118), 47. Kožíšek (všichni ČR) 65,3 (101,5).

Průběžné pořadí SP (po 17 z 29 závodů): 1. R. Kobajaši 1233, 2. Kraft 781, 3. Stoch 744, 4. Žyla 677, 5. Kubacki (Pol.) 592, 6. Leyhe 566, ...12. Koudelka 402, 36. Polášek 43, 50. Hlava (ČR) 15, 60. Kožíšek 6.