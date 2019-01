Zakletý šampionát? Ráda bych to změnila a přivezla si z MS medaili, hlásí Samková | iSport.cz

Za to, co dosud dokázala, se Eva Samková rozhodně nemůže stydět. Olympijská vítězka z roku 2014, vloni přivezla z Pchjongčchangu bronzovou medaili, na svém kontě má 11 vítězství ve Světovém poháru, na stupních vítězů v něm stála už jednadvacetkrát. Je proto nejúspěšnější českou snowboardkrosařkou. Medaile z mistrovství světa jí ale zatím unikala.

Pětadvacetiletá závodnice si ale nemyslí, že by pro ni byl světový šampionát zakletý. „Když jsem začínala jezdit svěťáky a nedostala jsem se v tu dobu do velkého finále a vyhrávala jsem furt jen ta malá, tak jsem měla pocit, že jsem královna malých finále. To už dávno nejsem, takže ono se to mění,“ usmívá se Samková.

O tom je přesvědčený i její trenér Marek Jelínek. „Doufáme, že naše působení na mistrovství světa bude vypadat fajn. Já věřím v medaili. Evka ani jiný český závodník na MS ještě medaili neměli, což je neobvyklé, protože z olympiád a Světových pohárů máme medailí poměrně dost. Ale prostě to tak vyšlo, z části proto, že mistrovství světa bylo většinou na začátku sezony a my jsme potřebovali trošku víc jízd ve velkých tratích, abychom se rozjeli,“ vysvětluje kouč dosavadní nezdary na MS.

Ani Samková není přesvědčená, že by v dřívějších letech udělala chybu třeba v přípravě. „To první MS, kde jsem byla pátá, bylo spíš překvapení. Pak ta další dvě? Jedno bylo takové, že jsem furt začínala, druhé po olympiádě, kdy jsem nechtěla jezdit. A to Španělsko předloni bylo pro mě takový zvláštní závod. Zranila se mi tam kamarádka, sníh byl zvláštní. Bojovala jsem tam sama se sebou a měla jsem tam kiks, kdy jsem vyjela z trati,“ prohlašuje s tím, že z dřívějších chyb se poučila.

Absence medailí z MS ale nepřiměla českou snowboardcrossovou vládkyni ke změnám v tréninku. Jediné, co přidala, byla jízda na kole, kdy si vyzkoušela drobné sjezdy. „Přemýšleli jsme nad tím, jestli to pomohlo a možná trochu jo. Protože když jsem byla poprvé na soustředění někdy v září říjnu, tak byl trenér poměrně spokojený, jak pracuju se stabilitou na snowboardu a obecně v trati, jak jsem dobře stála,“ vysvětluje rodačka z Vrchlabí.

Ani v této sezoně nemá za sebou tolik závodů, kolik by si její trenér představoval, i proto, že hned úvodní díl SP byl kvůli nedostatku sněhu zrušen. Odjela tak dva závody SP, z nichž jeden vyhrála a v druhém byla druhá. „Je to takový příjemný samozřejmě, nebráním se tomu, když to takhle jde,“ culí se Samková.

Před přejezdem do dějiště šampionátu Solitude trénovala s celým týmem v Coloradu. „Trénink proběhl super, už se moc těším. Skvěle jsme si zatrénovali, občas i startovní sekci. K tomu, co se staví na MS, se to opravdu hodí. Jsem moc spokojená,“ pochvaluje si už z místa konání MS.

Na závodnice ale nečeká vůbec jednoduchá trať. „Uvidíme, jak se popasují s tím, že sdílí trať se skikrosaři. Každá z našich disciplín vyžaduje něco jiného, oni dosahují větší rychlosti. Občas to pro holky bude náročnější než obvykle. Ještě nikdy jsme velký závod nejeli společně se skikrosaři. Na OH, kde sdílíme část trati, probíhají úpravy. Doufejme, že to nějakým způsobem zvládneme,“ věří Jelínek.

Samková na MS 2019:

Čtvrtek - kvalifikace od 20.20 SEČ

Pátek - vyřazovací boje od 19.51 SEČ

Dosavadní umístění Samkové na MS:

2017 12. místo

2015 6.

2013 7.

2011 5.