Samková na MS ovládla kvalifikaci: Jsem na dobré cestě, chce to ale lepší start | iSport.cz

Samková porazila o 62 setin Nelly Loccozovou z Francie, třetí Britka Charlotte Bankesová už měla více než sekundový odstup. Čtvrtá skončila olympijská vítězka z Pchjongčchangu Michela Moioliová z Itálie a pátá byla americká obhájkyně titulu Lindsey Jacobellisová, pětinásobná světová šampionka.

"Osobně to bylo docela dobré. Jelo to. Trať je super, a pokud to pojede minimálně stejně ve vyřazovacích jízdách a povede se mi líp start, tak to bude dobré. Ještě je tam pár věcí, které je třeba zlepšit, ale myslím, že jsem na dobré cestě," vzkázala z amerického střediska Solitude Samková.

"Jezdila skvěle. První tréninky byly trochu rozpačité, ale v kvalifikační jízdě jí kromě startu vyšla spousta věcí," ohodnotil jízdu trenér Marek Jelínek.

Zbývající čeští jezdci se do finále neprobojovali. "Někteří spadli, někteří udělali pár chyb a díky tomu nepostoupili," uzavřel kvalifikační boje ostatních svěřenců Marek Jelínek.

Samková vyhrála kvalifikaci na olympijských hrách v Soči 2014, kde triumfovala, i loni před ziskem bronzu v Pchjongčchangu. Na MS byla v kvalifikaci nejrychlejší v Sierra Nevadě 2017 i v Kreischbergu 2015, ale na medaili z šampionátu ještě nikdy nedosáhla.

Ze čtveřice českých mužů se do osmifinále nekvalifikoval ani jeden. Nejlepší byl na 39. místě Jan Kubičík, za postupovou 32. pozicí zaostal o 1,61 sekundy. Jakub Žerava, Radek Vintr a Matouš Koudelka se seřadili na 43. až 45. místě.

Z první pozice půjde do osmifinálových jízd Ital Emanuel Perathoner, francouzský obhájce titulu a dvojnásobný olympijský vítěz Pierre Vaultier na start po těžkém pádu v tréninku nenastoupil.