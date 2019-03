Skvělá Fernstädtová! Skeletonistka zajela na MS historické 4. místo | iSport.cz

Dvojnásobná juniorská mistryně světa Fernstädtová se ve třetí jízdě zlepšila na startu a odjela svou nejrychlejší jízdu na šampionátu. Griebelová ale svištěla korytem ještě rychleji a ztráta české reprezentantky v boji o bronz narostla na 33 setin.

V závěrečné jízdě dosáhla času 53,62, Griebelovou neohrozila, ale čtvrté místo udržela o 26 setin před Ruskou Jelenou Nikitinovou, letošní vítězkou Světového poháru. Fernstädtová vyrovnala své maximum z Königssee v roce 2017, kdy ještě reprezentovala Německo. Za Česko jezdí od této sezony.

Letošní vítězka Interkontinentálního poháru Fernstädtová vstupovala do MS s myšlenkou na umístění do šesté příčky. Čtvrté místo v polovině závodu nečekala. "Pokud bych to udržela, byla bych šťastná. Ještě není nic hotového, ale rozjeté to mám dobře," řekla Fernstädtová po prvním dnu ve zprávě Sport Investu.

Dosavadním nejlepším českým výsledkem na mistrovství světa na skeletonu bylo 11. místo Pavla Lubase v Calgary 1996. Mezi ženami startovala na MS pouze Michaela Glässerová, jejíž maximem z pěti účastí byla 21. příčka z roku 2011.

Mezi muži rozšířil svou rekordní sbírku o šestý titul mistra světa Lotyš Martins Dukurs. Po čtyřech jízdách suverénně zvítězil s náskokem 51 setin sekundy před Rusem Nikitou Tregubovem. Třetí skončil olympijský vítěz z Pchjongčchangu Korejec Jun Song-pin.

Dukurs, který loni na olympijských hrách musel strávit hořkou pilulku v podobě čtvrtého místa, obhájil titul z předloňského šampionátu v Königssee. Předtím triumfoval na mistrovství světa v letech 2011, 2012, 2015 a 2016. K tomu má čtyřiatřicetiletý Lotyš dvě olympijská stříbra, deset titulů mistra Evropy a devět celkových triumfů ve Světovém poháru.

Mistrovství světa v jízdě na skeletonu ve Whistleru (Kanada):

Muži - konečné pořadí (po 4 jízdách): 1. M. Dukurs (Lot.) 3:28,11 (52,15+51,91+51,92+52,13), 2. Tregubov (Rus.) -0,51 (52,26+52,17+52,04+52,15), 3. Jun Song-pin (Korea) -0,88 (52,34+52,49+52,01+52,15).

Ženy - konečné pořadí (po 4 jízdách): 1. Hermannová 3:33,03 (53,17+53,48+53,27+53,11), 2. Löllingová -0,38 (53,42+53,58+53,31+53,10), 3. Griebelová (všechny Něm.) -1,17 (53,83+53,64+53,38+53,35), 4. Fernstädtová (ČR) -1,77 (53,96+53,70+53,52+53,62).