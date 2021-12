Red Bull Homerun na Ještědu: adrenalin v mlze a překvapení na kolech

Red Bull Homerun je unikátní závod, ve kterém jde o jednoduchou věc: být co nejrychleji v cíli. To ale není to, co ho dělá jedinečným. Celý závod je založený na tom, že jde o poslední jízdu na sjezdovce, k vlastnímu vybavení si musíte doběhnout a ještě společně startují jak snowboardisti, tak lyžaři.

Ještědský skiareál na první zastávku připravil podmínky doslova testovací: výběh k vybavení zčásti do kopce a 1,5 kilometru dlouhou sjezdovku, která nešetřila muldami, boulemi a ledovými pasážemi.

Nečekaní předjezdci

Tohle málokdo čekal - první v cíli nebyl nikdo na skluznicích, ale biker. Jak je to možné? Vysvětlení je nasnadě, Ještěd nemají z domova daleko bikeři Michal Maroši a Tomáš Slavík, a tak si řekli, že závod pojmou po svém a postarali se o pořádnou show.

„Zimní sezona je dlouhá, a tak si ji musíme užívat po svém,” smál se Tomáš Slavík. Sjezdovku tak sjeli na kolech, stejně jako na legendárním závodě Chinese Downhill. Tihle dva speciální předjezdci značili jediné, že co nevidět se se sjezdovkou poměří všichni. Snowboarďáci, lyžaři, jednorožci, medvídci nebo dinosauři.

Pořádné horské podmínky

Vršek sjezdovky Skalka přivítal závodníky pořádnými horskými podmínkami, tak jak to Ještěd umí. Mrazivo a mlha vytvořilo to správné drama pro start. Najít správné místo, kde si odložit svoje vybavení a pak se postavit na start, ten ale nebyl úplně zadarmo. Běželo se do kopce, muselo se proběhnout bránou a sprintem až k vybavení. Maxim Habanec je profesionální skateboardista, a jak sám říká, rozhodně mu není cizí ani snowboard.

„Čekal jsem, že nejnáročnější bude sjezd, ale upřímně nejnáročnější byl sprint k vybavení a následné nandávání. Tam totiž byli úplně všichni, na trase už se to pak pěkně rozprostřelo a měl jsem pocit, že jedu v podstatě sám,” popsal start Maxim Habanec, kterému se podařilo si mezi snowboarďáky urvat sedmé místo. Letec Martin Šonka nechal sprintující dav před sebou a dal si malý oddych, aby byl čerstvý při nandávání lyží.

Ve sprintu většinou dominují snowboarďáci, protože v botách se běží o trochu líp než v přeskáčích. První třetina trasy už to ale pěkně vytřídila. První šestice lyžařů se do toho pořádně opřela a ukázala, jak se dá prosvištět 1,5 kilometru sjezdovky pod tři minuty jako nic. Jejich strategie byla naprosto jasná: rovně a rychle. Vítězný jezdec Radim Palán zapsal čas 02:29 a tratí se podle svého odhadu řítil kolem 120 km/h.

„Byl příjemný led, který vůbec nedrncal, největší zážitek jsem měl ve sprintu v lyžácích,“ uvedl Palán.

Většina obecenstva zase měla zážitek z jeho jízdy, která působila, jako kdyby si odskočil ze sjezdu na Světovém poháru, v němž ostatně několikrát startoval. Palán patří k nejlepším skikrosařům v zemi, na předvánočním mistrovství republiky v Monínci skončil sedmý, jako druhý nejlepší z Čechů. Závodí i ve speedski.

Prknaři se rozhodně nedali zahanbit a poprali se s tratí v těsném závěsu. Vítězný prknař Marek Machula byl v cíli o 21 vteřin později než první lyžař a za ním už se to do cíle jen sypalo.

Chcete zažít to samé? Podívejte se na další zastávky Red Bull Homerun a přihlaste se na tu svoji na stránkách redbull.cz/homerun. Další možnost máte už dnes na červené sjezdovce ve Špindlerově Mlýně. Registrace probíhá do patnácti hodin, poslední lanovka na start vyráží o 25 minut později, start je naplánován na 15.45.

RED BULL HOMERUN ŠPINDLERŮV MLÝN

Datum: Středa 29. prosince

Místo: Červená sjezdovka č.3

Harmonogram

10:00 - 15:00 registrace

15.25 poslední lanovka na start

15.45 start

16.20 vyhlášení vítězů

do 20.00 aprés-ski

DJs

14.00 – 16.00 DJ Forrest Pine & DJ Ondrash

16.00 – 17.30 Saxofrancis

17.30 – 20.00 N'zym

Zastávky závodu Red Bull Homerun

29. 12. 2021 Špindlerův mlýn

15. 1. 2022 Pec pod Sněžkou

22. 1. 2022 Dolní Morava

29. 1. 2022 Špičák

