Návrat Red Bull Homerunu: Salač na snowboardu. Bude to masakr, věří

„Na Red Bull Homerun se moc těším. Je to skvělá akce od Red Bullu, jako každý jejich nápad, který se stal skutečností a myslím, že to naláká hodně lidí. Věřím, že si to všichni užijou a bude to masakr,“ říká Salač.

Přímo v cíli na účastníky čeká zasloužený drink a rozjetá asprès-ski party. To je přesně Red Bull Homerun, který se jezdí na horách od švýcarských Alp přes Skandinávii až po Hindúkuš v Pákistánu.

Z Ještědu pojedou spolu se Salačem skateboardista Maxim Habanec, extrémní cyklista Michal Maroši, pilot Martin Šonka či rapper Paulie Garand. O afterparty se postarají N'zym, Hrušák a Akvamen. Už ve středu se jede další závod ve Špindlerově Mlýně, kde můžete potkat kromě Salače, Habance, Marošiho a Šonky také MTB bikera Tomáše Slavíka či zpěváka Bena Cristovaa.

„Pojedu na snowboardu, protože si myslím, že je to bezpečnější na tu rychlost, hlavně kvůli kolenům,“ vysvětluje Salač. „Na lyžích má člověk volné nohy a kvůli závodům jsem teď nikde nebyl lyžovat, takže to bude lepší na snowboardu. Docela to na něm umím. Abych pravdu řekl, za poslední tři roky jsem ale mockrát nebyl. Jak mám závody, tak celou zimu trávím ve Španělsku.“

Do Česka se populární akce vrací po čtyřleté odmlce. Red Bull Homerun se naposledy konal ve Špindlerově Mlýně v roce 2017. Letos zavítá akce v českých horách do pěti středisek. V lednu se můžete těšit na Pec pod Sněžkou, Dolní Moravu a Špičák na Šumavě. Každý účastník závodu se musí registrovat na stránkách redbull.cz/homerun.

Salač si zpestří zimní přestávku po životní sezoně, v níž se v Le Mans poprvé dostal na stupně vítězů v závodech série Moto3, pro nový ročník pak získal angažmá v Gresini Teamu ve vyšší třídě Moto2.

„Zatím je to pro mě super, úplně něco jiného, jiná motorka a i ten tým. Jsou to úplně noví lidi, se kterými se budeme muset navzájem sžít, aby i oni věděli, co na mě platí v rámci nastavení. A hlavně, v Moto2 se už mnohem více řeší technické věci než v Moto3, ale zatím jsem spokojený a myslím, že tým také,“ pochvaluje si Salač, který už stihl testy v Jerezu a seznámit se s týmovým kolegou Alessandrem Zacconem. „Povedlo se mi dojet na osmém místě, což je, myslím, hodně dobré. Motorka se mi líbí a vlastně každý výjezd, trénink, jsem víc a víc v tempu. Alessandro je v pohodě kluk, docela si zatím rozumíme, zatím ani necítím žádnou rivalitu.“

Salač si zatím zvyká na nový stroj, získává zkušeností v nastavení motorky, pneumatik. A s nadějí vzpomíná na svůj letošní závod v Le Mans, v němž se poprvé dostal na stupně vítězů.

„Troufnu si říct, že skoro každý den na to myslím, jak to bylo super. Byl to určitě nejlepší den mého života, zároveň nejlepší výsledek mého života,“ líčí Salač. „V Moto 2 se ta pomyslná pyramida zužuje. Nejlepší jezdci z Moto3 jdou do Moto2 a tam jezdí okolo dvacátého místa. Bude to ještě těžší, ale určitě se těším na příští rok a udělám všechno pro to, abych se na tu bednu zase dostal.“

Zastávky závodu Red Bull Homerun

28. 12. 2021 Ještěd

29. 12. 2021 Špindlerův mlýn

15. 1. 2022 Pec pod Sněžkou

22. 1. 2022 Dolní Morava

29. 1. 2022 Špičák

RED BULL HOMERUN JEŠTĚD

Datum: Úterý 28. prosince

Místo: Sjezdovka Skalka

Harmonogram:

10.00 – 15.00 registrace

15.25 odjezd poslední lanovky na start

15.45 start

16.20 vyhlášení vítězů

do 21.00 aprés-ski

DJs:

14.00 – 16.00 DJ Akvamen

16.00 – 17.00 DJ Hrusha

17.00 – 21.00 N'zym

RED BULL HOMERUN ŠPINDLERŮV MLÝN

Datum: Středa 29. prosince

Místo: Červená sjezdovka č. 3

Harmonogram:

10.00 – 15.00 registrace

15.25 poslední lanovka na start

15.45 start

16.20 vyhlášení vítězů

do 20.00 aprés-ski

DJs:

14.00 – 16.00 DJ Forrest Pine & DJ Ondrash

16.00 – 17.30 Saxofrancis

17.30 – 20.00 N'zym