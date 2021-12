Adrenalin po svátcích: Do Česka se po čtyřech letech vrací Red Bull Homerun!

Užijte si kapra, salát a cukroví. Ale hned po víkendu už můžete zase zažít pořádné dobrodružství. Do Česka se vrací Red Bull Homerun, hromadný závod pro lyžaře a snowboardisty. Nejdřív doběhnete k lyžím nebo snowboardu, pak se vrhnete dolů po vyznačené trati. Kdo je první, vyhrává. Seriál začíná už v úterý na Ještědu a ve středu ve Špindlerově Mlýně.

Koncept akce je jednoduchý – poslední lanovkou nahoru, z vrcholu zasněženého kopce účastníci sprintují v lyžácích nebo snowboardových botách ke svému vybavení a vrhají se z kopce dolů. Žádné rozjezdy, žádné opakované jízdy. První dole je vítěz!

Přímo v cíli pak na účastníky čeká zasloužený drink a rozjetá asprès-ski party. To je přesně Red Bull Homerun, který se jezdí na horách od švýcarských Alp přes Skandinávii až po Hindúkuš v Pákistánu.

Do Česka se vrací po čtyřleté odmlce. Red Bull Homerun se naposledy konal ve Špindlerově Mlýně v roce 2017. Nejrychlejší dokázali dojet do cíle v čase pod minutu a půl. Mnohem spíš než o závod jde ale o zábavu a super zážitek na sněhu spojený s večírkem, kde by bylo škoda chybět.

Atraktivní akce se koná na rozmanitých místech po celém světě. Minulou zimu například zavítala do pákistánského lyžařského střediska Malam Jabba, kde závodila i rakouská hvězda freeridingu Nadine Wallnerová. Tuto zimu se pojede kromě Česka i v USA, Kanadě, Švédsku, Španělsku, Rusku, Rumunsku, Bulharsku či Řecku.

V českých horách zavítá Red Bull Homerun do pěti středisek. Akce startuje už v úterý 28. prosince na Ještědu na svahu, který vede pod legendárním vysílačem. Na trati se můžete potkat i se známými sportovci a performery. Z Ještědu pojedou například motocyklový závodník Filip Salač, skateboardista Maxim Habanec, extrémní cyklista Michal Maroši, pilot Martin Šonka či rapper Paulie Garand. O afterparty se postarají N'zym, Hrušák a Akvamen.

Už ve středu 29. prosince se jede další závod ve Špindlerově Mlýně, kde můžete potkat kromě Salače, Habance, Marošiho a Šonky také MTB bikera Tomáše Slavíka či zpěváka Bena Cristovaa.

V lednu se můžete těšit na Pec pod Sněžkou, Dolní Moravu a Špičák na Šumavě. Je jen na vás, kam se vydáte, jestli zůstanete ve svém oblíbeném areálu nebo vyrazíte objevovat nové.

Každý účastník závodu se musí registrovat na stránkách redbull.cz/homerun. Registrace je závazná a nepřenosná. Registrovat se mohou osoby starší 16 let. Závodníci ve věku od 16 do 18 let musí mít podepsaný souhlas s účastí od svého zákonného zástupce.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích: Lyže - muži, ženy, snowboard - muži, ženy. V každé kategorii budou vyhlášeni tři závodníci s nejrychlejším časem. Bonusovou disciplínou je soutěž o nejlepší kostým, takže kdo nevyhraje v rychlosti, může zabodovat kreativitou.

Zastávky závodu Red Bull Homerun

28. 12. 2021 Ještěd

29. 12. 2021 Špindlerův mlýn

15. 1. 2022 Pec pod Sněžkou

22. 1. 2022 Dolní Morava

29. 1. 2022 Špičák

RED BULL HOMERUN JEŠTĚD

Datum: Úterý 28. prosince

Místo: Sjezdovka Skalka

Harmonogram:

10:00 - 15:00 registrace

15.25 odjezd poslední lanovky na start

15.45 start

16.20 vyhlášení vítězů

do 21.00 aprés-ski

DJs:

14.00 – 16.00 DJ Akvamen

16.00 – 17.00 DJ Hrusha

17.00 – 21.00 N'zym

RED BULL HOMERUN ŠPINDLERŮV MLÝN

Datum: Středa 29. prosince

Místo: Červená sjezdovka č.3

Harmonogram:

10:00 - 15:00 registrace

15.25 poslední lanovka na start

15.45 start

16.20 vyhlášení vítězů

do 20.00 aprés-ski

DJs:

14.00 – 16.00 DJ Forrest Pine & DJ Ondrash

16.00 – 17.30 Saxofrancis

17.30 – 20.00 N'zym