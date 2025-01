Češka Fernstädtová má stříbro na neoblíbené trati: A žádná konečná!

Tady jí to nikdy nešlo. Před dlouhými čtyřmi roky byla Anna Fernstädtová ve Winterbergu aspoň v první desítce. V pátek ale na své neoblíbené trati předvedla dvě dobré jízdy a hned skočila na stupně vítězů.

„Znamená to hodně, hlavně, že to je ve Winterbergu. S tou dráhou nemám dobrý vztah,“ radovala se Fernstädtová. „V prvním kole jsem měla konečně trošku štěstí se startovním číslem. Hlavně jsem konečně zvládla dát dvě konstantní jízdy. Rychlosti byly v pořádku, má to velký význam. Vím, že to jde, když všechno hraje dohromady.“

Fernstädtová se narodila v roce 1996 německému tatínkovi a české mamince, rodina ale později přesídlila do Německa. Tam taky začala sportovní kariéru. V roce 2018 ale začala závodit za Česko. Ve Světovém poháru se zatím na stupně vítězů dostala v závodě jednotlivkyň jen jednou, v lednu 2021 byla druhá v závodě jednotlivkyň v Königsee. Před rokem skončila se svým bratrancem Timonem Drahoňovským druhá ve smíšeném závodě v Altenbergu.

Tentokrát byla po první jízdě pátá, osm setin za medailovou pozicí. Ve druhé jízdě předvedla třetí nejlepší čas a dva vyrovnané výkony jí přihrály celkové druhé místo.

„Dneska super! Měla jsem skvělé starty, dvě dobré jízdy. Nečekala jsem, že to nakonec bude stačit na druhé místo. Jsem moc ráda, je to úplně skvělý,“ radovala se. „Se starty jsem byla v top dvacítce, to mi hodně pomohlo. Byly to fakt dvě dobré jízdy. Možná jsem měla štěstí, jaké nože jsem si vybrala. Všechno hrálo dohromady a konečně mi to vyšlo.“

Těsně před poslední olympiádou v Pekingu Fernstädtová zjistila, že má cukrovku prvního typu a od té doby se snaží s nemocí bojovat tak, aby zároveň mohla závodit na nejvyšší úrovni. Letos se jí podařilo několik kil zhubnout, díky čemuž může používat těžší skeleton.

„Pracujeme dlouhodobě a systematicky na postupném zlepšování. Je vidět, že ta práce se vyplácí,“ pochvaluje si její trenér Josef Andrle. „Mindset jsme si nastavili tak, že si to nebudeme kazit tratí, která ji vždycky nevyhovovala, ale pokusíme se k tomu přistoupit tak, že to je další den v přípravě na olympiádu, který musí maximálně využít. To se taky podařilo.“

Fernstädtová se už posunula na sedmé místo v průběžném pořadí Světového poháru. Po večerní soutěži mixů ji příští týden čeká další závodní víkend ve Svatém Mořici.

„Je to hodně velké povzbuzení, doufám, že si ho vezmu s sebou,“ řekla Fernstädtová. „Vím, že to jde, když to dám dohromady. Budu pracovat dál. To, že mám stříbro ve Winterbergu, neznamená, že se mi musí dařit ve Svatém Mořici.“

Přírodní dráha ve Svatém Mořici je však podobná té ve Winterbergu.

„Taky se tam toho nedá moc dělat. Je výborné, že se to stalo právě teď,“ raduje se z úspěchu Andrle. „Potom nás čekají tři týdny přípravy Lillehammer a na mistrovství světa. Uděláme obrovský kus práce, myslím, že i starty půjdou nahoru. Vidí, že to pořád jde, že to není konečná.“

Výsledky SP v jízdě na skeletonu ve Winterbergu

Muži: 1. Weston (Brit.) 1:53,12 (56,84+56,28), 2. Maier (Rak.) -0,58 (56,80+56,90), 3. Grotheer (Něm.) -0,88 (56,96+57,04), ...34. Drahoňovský (ČR) 59,74.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 8 závodů): 1. Weston 1255, 2. Wyatt (Brit.) 1197, 3. Grotheer 1100, ...35. Drahoňovský 88.

Ženy: 1. Flocková (Rak.) 1:56,66 (58,22+58,44), 2. Fernstädtová (ČR) -0,27 (58,39+58,54), 3. Neiseová (Něm.) -0,29 (58,39+58,56).

Průběžné pořadí SP (po 6 z 8 závodů): 1. Neiseová 1188, 2. Flocková 1165, 3. Bosová (Niz.) 1089, ...7. Fernstädtová 898.