Prague Lions i s Kellnerovou začali výborně. V Mexiku skončili v Top 10

Tým Prague Lions se v Mexiku rozjížděl pomaleji. Nizozemec Gerco Schröder na koni Glock´s Cognac Champblanc a Holger Wulschner s BSC Skipper v pátek v součtu nasbírali 17 trestných bodů. Jenže pak přišla sobotní druhá část týmové soutěže Global Champions League. A ta byla ve znamení skvělých jízd v podání Gerca Schrödera na Glock´s London a Anny Kellnerové s Classicem.

Ani jeden z Pražských lvů nechyboval a na konto svého celku tak nepřipsali již žádnou další penalizaci. Díky tomu poskočili z průběžné 16. pozice mezi TOP 10, konkrétně na 9. řádek výsledkové listiny.

Dalším důvodem k radosti fanoušků pražského celku byla skutečnost, že se Anna Kellnerová i Gerco Schröder díky preciznímu absolvování zmíněné soutěže kvalifikovali do následné Grand Prix. V té si česká reprezentantka připsala 8 trestných bodů, ale i tak jí to stačilo k 13bodovému zisku do žebříčku Logines Global Champions Tour.

Gerco Schröder i napodruhé s Glock´s Londonem zopakoval čisté kolo a postoupil do napínavého rozeskakování, v němž se postavil na start jako úplně poslední. Doslova tak měl vše ve svých rukou. Neubránil se však nakonec jednomu shození, ale i tak vybojoval vynikající 6. místo a 31 bodů do seriálu jednotlivců Global Champions Tour 2018.

Vítězem Grand Prix se stal Scott Brash na klisně Ursula XII. Nejen, že s ní dokončil i celé rozeskakování s nulou na bodovém kontě a v nejrychlejším čase 38,65 sekundy. Získal také 40 bodů do žebříčku a přímý postup do Super Grand Prix při Global Champions Prague PlayOffs v pražské O2 areně, jejíž termín konání je 13. až 16. prosince 2018.

"Je skvělé vědět už nyní, že budu součástí té závěrečné show v Praze. Poprvé se bude konat v hale, jsem na to moc zvědavý," prohlásil Brash, který hodně chválil svou klisnu Ursulu: "Je jí už sedmnáct let a tohle vítězství pro celý můj tým hodně znamená."

Druhý nakonec v Mexiku skončil Daniel Deusser, třetí Albert Zorzi.

Vstupenky na galashow světového parkuru v Praze budou v prodeji od pondělí 26. března 9.00 hodin a k dostání budou v síti Ticketportal.cz. Odkaz na stránku on-line předprodeje najdete na adrese www.pragueplayoffs.com.