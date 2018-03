Kellnerová po úvodním závodě: Koně mají skvělou formu, vstup do sezony byl úžasný

Nejmladší členka týmu Prague Lions Anna Kellnerová (21) je po premiéře v novém ročníku Global Champions League v parkurovém skákání spokojená. Český tým skončil v elitní desítce, kde obsadil deváté místo. V sobotní části týmového závodu se navíc dvěma jezdcům, Kellnerové i Gerco Schröderovi, povedl postup do Grand Prix, v níž její nizozemský kolega, dvojnásobný stříbrný medailista z olympijských her v Londýně 2012, obsadil šestou pozici.

V sobotní druhé části týmové soutěže Global Champions League jste absolvovala s Classicem bezchybný parkur. To vás muselo potěšit…

„Měla jsem strašnou radost! Bylo to úžasné, protože jsme na začátku dlouhé sezony. Dlouho jsem neskákala na takové úrovni, bylo super, že se nám to hned takhle podařilo. Jsem opravdu ráda, že Classic skákal skvěle.“

Jak jste spokojena se svým výkonem v Global Champions League? Jak probíhal parkur z vašeho pohledu?

„Dva parkury, které jsem jela, tedy týmový a Grand Prix, byly hodně odlišné. Parkur v Global Champions League byl, i když to zní vtipně, halový parkur, kde jsme skočili jedničku a kromě nájezdu do trojskoku a nájezdu na poslední skok byla každá distanc propojená, takže jsme museli odkrokovat opravdu každý oblouk. Bylo to nesmírně náročné na to, aby člověk chytil rytmus. Když ho nechytil, zasekl se a mohlo to způsobit hodně problémů. Druhý závod víc odpovídal zdejší aréně, bylo tam hodně cválání a dost jsme museli myslet na čas, protože tam byly velké úseky, kdy jsme museli cválat k dalšímu skoku. Takže to byly opravdu naprosto odlišné parkury a musely se i naprosto odlišně jet.“

V Mexico City jste se kvalifikovala do Grand Prix. Užila jste si ji?

„Hrozně moc. Minulý rok se mi povedlo dostat se do Grand Prix jen dvakrát, takže tenhle start sezony byl nad očekávání. Mám radost, že Clasic všechno úžasně zvládl, včetně přeletu, a že je v takové formě.“

Převládá ve vás radost z postupu do Grand Prix, nebo mrzí dvě chyby v ní?

„Podstatné je, že jako Prague Lions jsme se z pátečního šestnáctého místa dostali až na deváté místo v týmech, což je docela velký výsledek. Je vidět, jak těžký byl kvalifikační a zároveň týmový závod. Dvě chyby v Grand Prix samozřejmě mrzí, ale to, že se nám podařilo zajet čistě hned na začátku, je super. Gercovi Schröderovi se to povedlo ještě víc, protože se dostal do rozeskakování.“

Budete startovat hned v dalším kole seriálu v Miami. Jak moc vás výsledek z Mexico City namotivoval?

„V Miami bude úplně jiné prostředí. Aréna je tam opravdu malá, tím pádem tam bude hodně rušno a na to se musíme připravit. Doufám, že se nám tam taky zadaří. Vypadá to, že koně mají skvělou formu, tak teď už je jen důležité, abych si dobrou formu udržela i já a podpořila Classica v jeho snažení.“

Jak funguje souhra v týmu s novými kolegy?

„Jsem hrozně ráda, že jsme se dali dohromady, a těší mě, že jsme se mohli vidět všichni při nedávné tiskové konferenci v Praze. Tam jsme si popovídali a připravili se na novou sezonu. Kolegové jsou fajn, je s nimi sranda, hrozně se snaží. Pro každého je to vstup do nové sezony. I když kluci určitě mají za sebou několik větších vstupů, tak přece jen je to naše první týmová soutěž. Čím dál budeme postupovat do sezony, tím budeme silnější jako tým silnější. A tím víc se budeme podporovat. A doufám, že tím víc se nám bude i dařit.“