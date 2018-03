Češi, to je skandál roku! Australané brousili míček, kapitána to zničilo

Nyní již bývalý australský kapitán Steve Smith se před zraky celého kriketového světa sesypal a rozplakal. „Vím, že toho budu litovat do konce života. Je mi to celé líto, cítím se zničený,“ řekl na letišti po příletu do Sydney. „Bylo to selhání za mého vedení. Pokud z toho může vzejít něco dobrého, tak snad jen poučení pro ostatní,“ rozebíral vlastní prohřešek.

Co se stalo tak závažného? Australští kriketisté byli přistiženi při podvádění, když pálkaře Camerona Bancrofta natočily televizní kamery, jak během sobotního zápasu malým kouskem smirkového papíru obrušuje míček. Ten díky tomu mohl získat odlišné vlastnosti včetně jiné rotace, jež mohly Australanům proti soupeři pomoci.

Na vlastnosti míčku se v kriketu klade důraz. Je povolené ho leštit o oblečení, otřít ho schváleným ručníkem, nebo z něj odstranit bláto – ovšem pod dohledem rozhodčího. Australané se rozhodli pravidla obejít.

Bancroft byl za svou roli potrestán devítiměsíčním zákazem startu v národním týmu. Ještě delší tresty dostali právě kapitán Smith a jeho zástupce David Warner, kteří podle představitelů australského svazu podvod naplánovali, což je vnímáno jako závažnější provinění.

Trio hráčů bylo okamžitě posláno domů z turné v JAR. Warner se Smithem navíc přišli o lukrativní kontrakty v indické lize, všichni tři si navíc musejí odsloužit 100 hodin prospěšných prací v kriketové komunitě.

Celá aféra plní titulní strany nejen v Austrálii, je z toho zatím největší sportovní skandál roku, ke kterému se vyjadřují také politici.

Australský premiér Malcolm Turnbull hovořil o její závažnosti. „Celý národ stavěl hráče, kteří oblékali australský dres na piedestal, vůbec nejvýš v celé zemi – výš než jakéhokoliv politika. Pro všechny je to tudíž šokující zklamání,“ uvedl Turnbull.

Na výsledcích australské reprezentace odteď tolik nezáleží, nyní musí především bojovat o nápravu svojí pověsti. Nebude to lehké.