Samková jako brankářka! Také zlatá Bohyně pomohla dobré věci…

Fanoušci ji znají, jak se neohroženě řítí dolů na snowboardu a překonává zrádné překážky. Tentokrát ji v Benátkách nad Jizerou mohli vidět v brance. A šlo jí to výborně!

„Do ní mě to vždycky táhnulo,“ usmívala se Eva Samková, které vybavení půjčili úřadující florbaloví šampioni z Mladé Boleslavi. „Je skvělé, když si člověk může zachytat v plné výstroji,“ vykládala „Bohyně.“ Tuhle přezdívku si vysloužila po báječném zlatém představení v Soči.

Poté, co ve velkém vedru odchytala zápas, si utřela pot a přiznala: „Potřebovala bych teď skočit do studené vody. Jsem jako v sauně.“

Na charitativním florbalovém turnaji, který tradičně pořádá Pavel Petr, dlouholetý redaktor Českého rozhlasu, nechyběla ani další úspěšná olympionička. Rychlobruslařka Karolína Erbanová. Ta v Koreji vyválčila bronz na pětisetmetrové trati.

„Jsem ráda, že to není třeba basketbal. To by bylo horší,“ smála se rychlobruslařka, Samkové kamarádka z Vrchlabí. Právě v rodném městě obě díky společnému učiteli tělocviku „přičuchly“ ke sportu a odstartovaly úspěšnou kariéru.

Na exhibici, jejíž součástí byla i dražba dresů a jiných sportovních trofejí, nechyběli ani liberečtí hokejisté. Ti malému Filipovi věnovali šek na 17 500 korun.

Asistoval u toho rovněž obránce Martin Ševc, kapitán Bílých Tygrů v minulé sezoně. Také on je tradiční účastník této florbalové exhibice. „Vždycky, když je možnost takhle pomoct, tak do toho jdu. Nikdy neodmítnu. To je to nejmenší, jak můžeme pomoct,“ vykládal Ševc, jenž věnoval do dražby i svůj extraligový dres. Vydražil ho liberecký spoluhráč, gólman Roman Will. Finanční částkou pomohli rovněž hokejisté Mladé Boleslavi a pražské Sparty.

V dražbě nechyběl ani kladenský dres Jaromíra Jágra s podpisem, nový majitel za něj dal šest tisíc korun. Na malého Filipa na dálku přispěl i hokejový útočník Jiří Sekáč, poslední šampion KHL v dresu Kazaně. „Ten věnoval padesát tisíc korun, což je úžasný,“ liboval si organizátor Pavel Petr. Deset tisíc korun poslal i další hokejista – obránce Jakub Nakládal.

Celkem se tedy vybralo přes dvě stě tisíc korun! Rodina malého Filipa byla dojatá… Peníze půjdou na léčbu, ročně potřebuje dvě až tři, přitom jedna stojí padesát tisíc korun. A pojišťovna zdaleka nehradí všechno.

„Tyhle děti za to nemůžou, co se jim stane. Je skvělé, že aspoň takhle můžeme pomoct,“ dodal Ševc. Loni se přes dvě tisíc vybralo na jedenáctiletého Filipa, jenž kvůli nemoci musel podstoupit amputaci obou dolních končetin. Podobnou částku dostal letos i jeho jmenovec.

Sportovci při tradiční charitativní exhibici opět ukázali, že sport není jenom o výsledcích…