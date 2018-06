Jansta o Valachové: Za ní byl chaos! Řekl názor na Hušáka a chválil Peltu

Policie spustila svou akci vloni na začátku května, s jakým hlavním sdělením předstoupíte před valnou hromadu ČUS po těch nešťastných třinácti měsících?

„Já to neberu jako nešťastných třináct měsíců. Já to beru jako třináct měsíců, které obnažily latentní krizi, která tady běží ani ne od roku 2011, kdy jsme přišli o majetek, ale od roku 2007, kdy se začalo ve sportu škrtat. Za Sobotkovy vlády se řeklo, že se financování konečně zvýší, jenže nenásledovaly další kroky.“

Jaký vliv na situaci ve sportu měl policejní zásah?

„Po tomto zásahu se ukázalo, že na ministerstvu nic nefunguje. Ten zásah byl v květnu a už v březnu mělo být vyplaceno padesát procent ze slíbených šesti miliard. Nebylo vyplaceno téměř nic. Ministryně Kateřina Valachová bez jakýchkoli důvodů zrušila program IV na údržbu a provoz, který nebyl předmětem zásahu policie. Veřejnosti lhala.“

V čem?

„Slíbila, že do konce června vyplatí zálohy, žádné nevyplatila. Lhala, když psala, že se všichni znovu hlásí do programu V (na podporu svazů – pozn. red.). Byla to unikátní situace, kdy čtyři pětiny svazů držely spolu a hlavně ty velké nepodaly, navzdory jejímu tlaku, nové žádosti, protože věděly, že by se podílely na něčem, co je netransparentní. A to šlo všechno za ministryní Valachovou, která ale dovedně zaútočila na to, že za to všechno může sport.“

Jaké jsou vaše argumenty?

„Nezabezpečila legislativní rámec, po svém nástupu zase vyměnila náměstka pro sport, zase měnila vedoucí oddělení sportu. Jak má při takových kádrových změnách fungovat něco transparentního, kontinuálního? Na valné hromadě ukážeme, jakým způsobem se přistupovalo k hlavní střešní organizaci, která zastupuje a stará se o milion členů – sportovců. Nás si nikdo nekoupí nějakou mimořádnou dotací, důsledně požadujeme peníze pro všechny. Ukážeme, jakým způsobem jsme byli obviněni. Ale my, paradoxně, nekoukáme skrz prsty na policii.“

Co vám tedy vadí?

„Málokdo je schopen uvěřit tomu, jak to na ministerstvu pod ministryní Valachovou, v uvozovkách, fungovalo. Jaký tam byl chaos, nekoncepčnost, netransparentnost. To chceme valné hromadě ukázat. Protože jsem byl zadržen, nechtěl jsem razantně vystoupit.