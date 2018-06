Svazy nemohou přeposílat dotace do klubů, možná o ně přijdou

"Úřednice právního odboru si řekla, že to nemohou poslat dolů, protože si tak vykládají ten zákon. Jiná ministerstva to ale umějí," řekl Hájek. Na struktuře pobočných spolků, které mají užší vazbu na centrálu, je postaven například Sokol. Drtivá většina oddílů a tělovýchovných jednot je ale členským spolkem daného sportovního svazu.

Mohou mít příspěvek z programu Můj klub, což je dotace z ministerstva přímo do klubů podle velikosti mládežnické základny. Na peníze ze svazu ale stále čekají.

Podle Hájka je problém, že na ministerstvu školství není právník se specializací na sport. "Teď to visí na svazech a svazy to nemohou dát do klubů. Bude to zajímavé, až v listopadu budou svazy vracet ty peníze. To bude stejná krize jako loni jenom proto, že není jediný právník, který by (náměstku Karlu) Kovářovi pomohl a řekl, že to tak není," řekl místopředseda.

Obává se, že samotný náměstek pro sport Karel Kovář situaci vyřešit nemůže. "Dotace z principu má povahu, že je určena tomu žadateli. Narážíme na legislativní bariéry, které pro ten sport nevyhovují. Snažíme se to vyřešit," reagoval na to Kovář.