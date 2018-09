Elitní jezdci i koně v O2 areně: Už za 100 dní zřejmě i s českým týmem!

„Stovku nevnímám jako magické číslo, nicméně je pro nás signálem, že už by vše mělo být připraveno, aby to klaplo. V polovině prosince se do Prahy sjedou největší hvězdy světového jezdeckého parkuru a jejich koně,“ říká předseda organizačního výboru Jan Andrlík.

Prague PlayOffs 2018 jsou zcela novým formátem soutěže jako vyvrcholení celoročního seriálu Longines Global Champions Tour a týmové soutěže Global Champions League. V průběhu čtyř závodních dnů se na kolbišti v O2 areně představí šestnáct nejlepších týmů a šestnáct nejlepších jezdců světa v parkurovém skákání – celkem to bude stovka jezdců a 200 koní. Závodit budou o celkovou dotaci bezmála 12 milionů eur.

„Z pohledu parkurového skákání se jedná o akci zcela unikátní, žádnou podobnou jsme v rámci parkurového sportu v České republice dosud nehostili,” dodává Andrlík.

Dle vývoje seriálu Global Champions je téměř jasné, že mezi elitou nebude chybět český tým Prague Lions. V aktuálním pořadí mu před víkendovým závodem Global Champions v Římě patří 10. místo. Složení týmu pro pražský závod se bude vybírat z pětice Aleš Opatrný, Anna Kellnerová, Peder Fredricson, Niels Bruynseels a Gerco Schröder až podle aktuální formy závodníků i jejich koní.

„Účast českého týmu v Prague PlayOffs bude pro nás zcela jistě odměnou. Od začátku sezony jsme věřili, že se to povede,“ netají Andrlík.

K optimismu ho vedly skvělé výkony „Pražských lvů“ již od prvních závodů světové série, kdy v Miami dokonce ovládli jeden podnik Global Champions.

„V březnu jsme představili celý tým v Praze na tiskové konferenci v O2 areně s tím, že jejich cílem je, abychom se opět viděli na tom stejném místě v prosinci. Teď jezdce čeká další kolo seriálu v Římě, které jejich start v Praze definitivně potvrdí.“

Týmu Prague Lions se tudíž rýsuje program pro Prague PlayOffs - diváci budou mít možnost jej vidět a podpořit pravděpodobně už ve čtvrtek 13. prosince kdy bude probíhat čtvrtfinále týmové soutěže.

„Pro diváky v České republice to bude historicky první příležitost, kdy si budou moci porovnat umění českých jezdeckých špiček Anny Kellnerové a Aleše Opatrného s těmi nejlepšími a nejzkušenějšími světovými jezdci,” říká Andrlík.

Global Champions Prague PlayOffs 2018 Termín: 13. - 16. prosince 2018 Dějiště: O2 arena, Praha Účastníci: šestnáct nejlepších týmu seriálu + šestnáct nejlepších jezdců z individuálních závodů Longines Global Champions Grand Prix Tým Prague Lions: Aleš Opatrný, Anna Kellnerová, Peder Fredricson (Švéd.), Niels Bruynseels (Belg.), Gerco Schröder (Niz.) Vstupenky: denní vstupenky - 1. patro: 1290 Kč - 1990 Kč, 4. patro: 490 Kč - 990 Kč, balíček vstupenek na celý mítink: 2090 Kč - 6990 Kč Informace: www.pragueplayoffs.com

V rámci příprav se nyní organizační výbor zabývá především logistikou - směrem k závodům v halovém prostředí, ale také k venkovnímu prostoru u O2 areny, kde kromě jiného vyrostou dočasné stáje.

„Tento prostor je pro příjezd kamionů s koňmi, technikou a veškeré dočasné stavby omezený. Musíme uřídit a zajistit, že se nic nestane a všechno bude včas na správném místě. Přípravy a organizace jsou v této části asi nejnáročnější,“ zdůrazňuje Andrlík.

Zatímco sportovní program má podmínky jasně dané, přesně definované jsou rozměry i počty překážek nebo základní rozestavění haly a její povrch. Při přípravě doprovodného programu mají organizátoři “volné ruce”.

„Připravujeme originální a pestrý program. Poprvé od roku 2007 se v České republice představí světoznámý J.F. Pignon se svou volnou drezurou camarqských koní nebo skupina Horsemen, která předvede street parkur přes překážky pro koně. Diváci si jistě přijdou na své i při vystoupení souboru LaPutyka nebo při exhibičním závodu čtyřspřeží, ve kterém se kromě jiného představí zástupci národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. V sobotním dopoledním programu, který je věnován zejména rodinám s dětmi, se pak představí čeští reprezentanti v psí agility, české reprezentační družstvo ve voltiži, pony show a další účinkující. Bude to zcela určitě ojedinělý a nezapomenutelný zážitek,” dodává Andrlík.

Vstupenky na galashow světového parkuru jsou k dispozici v síti Ticketportal. Cena denních vstupenek se pohybuje od 490 Kč do 1990 Kč. Aktuálně je prodaná přibližně třetina vstupenek. „Celková kapacita O areny v pěti programových blocích je kolem 65 tisíc vstupenek a prodeje se zatím vyvíjejí dle našeho očekávání, některé sektory jsou již vyprodány. Akce zatím oslovila především jezdeckou komunitu, která ví, co je Global Champions a jaký význam mají Prague Playoffs pro jezdecký sport. S končícími prázdninami se ale zájem zvedá i u široké veřejnosti, která si začíná uvědomovat, že půjde o skutečně mimořádné sportovní představení a významnou společenskou událost,“ dodává Andrlík.

