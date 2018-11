Konsolidací úvěrů lze ušetřit tisíce. Lidé toho moc nevyužívají, přestože se není čeho bát

Z nedávného průzkumu České bankovní asociace vyplývá, že více než třetina domácností splácí dvě a více půjček. Právě jim by se konsolidace úvěrů, při níž by své závazky sloučily do jedné velké půjčky, vyplatila. Češi toho však využívají méně, než by mohli.

„Obecně Češi využívají konsolidaci svých, starých“ úvěrů méně, než by měli,“ vysvětluje pro INFO.CZ Pavel Zúbek z Komunikace Komerční banky. „Sloučit je přitom možné dva úvěry nebo třeba deset, a to spotřebitelský, kontokorent nebo úvěr z kreditní karty. Ve většině případů je výsledný nový úrok konsolidovaných úvěrů nižší a splácíte už jen jednu částku. Navíc lze při zřízení konsolidovaného úvěru získat ještě nějakou částku nad rámec stávajících úvěrů, kterou by klient jinak u banky nezískal.“ Více čtěte zde >>>