ČNB opět zpřísnila pravidla pro hypotéky, banky se však snaží klientům pomoci

Někteří odborníci vidí nová pravidla pro hypotéky jako sklenici napůl prázdnou, jiní jako napůl plnou.Na jedné straně na nové hypotéky dosáhne méně lidí, podle předběžných odhadů až o 20 procent.Na straně druhé se jich však také méně dostane do problémů se splácením. Ty by mohly přijítzejména se zhoršením ekonomických podmínek a lidé, kteří nyní na hypotéku nedosáhnou, by tak žilina hraně.

Co ale dělat, když patříte mezi zmíněnou jednu pětinu lidí, kterým nová pravidla zkomplikovala život?Například tím, že jste plánovali získání hypotečního úvěru, ale kvůli novým podmínkám již na původníčástku nedosáhnete.

„Lidé v takovém případě mohou hledat finanční výpomoc v rodině, případněu přátel. Situaci lze také řešit spoludlužníky a ručiteli,“ radí pro Blesk Bydlení Vladimír Staňura, hlavníporadce výkonného ředitele České bankovní asociace.

Podle něj by však lidé měli být zejménaodpovědní sami před sebou a nezatížit sebe a své rodiny splácením větší částky, než jakou si mohoudovolit. Více čtěte zde >>>