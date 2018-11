Korbel se těší na hvězdného Bolla: A Plekanec? Rád bych ho do Vítkovic

„Těším se moc, bude to svátek,“ říká Petr Korbel, který se stejně jako v prvním utkání v Německu chystá nastoupit, přestože si v týmu TTC Ostrava 2016 už plní spíš manažerské a mentorské povinnosti. „Zkusíme trefit sestavu tak, abychom hráli s Timem proti sobě.“

Seženeš lístky na Dortmund?

S Bollem se Korbel dobře zná ze světových turnajů i z německé Bundesligy. V Düsseldorfu spolu odehráli jednu sezonu (2007/08), bojovali o vítězství v Poháru mistrů evropských zemí. „Ve finále jsme padli s belgickým Charleroi,“ vzpomíná Korbel. „Úsměvné je, že já jsem pak do Charleroi přestoupil, ve finále Ligy mistrů jsme hráli proti Düsseldorfu a zase jsem byl druhý.“

VIDEO: Podívejte se na fantatsické údery Timo Bolla





Ve světě stolního tenisu je Timo Boll absolutní špička. Mistr fantastických úderů. Hraje levou rukou, ale v obtížných situacích si dokáže pálku přehodit do pravé a přesně udeřit. Speciální vzpomínku má i na Ostravu. V roce 2010 tady na mistrovství Evropy slavil zlato ve dvouhře, čtyřhře i v soutěži družstev.

„Navíc je to strašně hodný a vstřícný kluk, který je stejně jako já velkým fanouškem fotbalového Dortmundu,“ usmívá se Korbel. „Nedávno jsem jej prosil, jestli by mi pro tátu k sedmdesátinám nesehnal lístky na víkendový zápas Borussie s Bayernem (3:2). Zkoušel to, ale bylo vyprodáno. Omlouval se a říkal, že zkusí sehnat na derby se Schalke nebo na nějaký jiný pěkný zápas.“

Montreal Bolla nebere

Borussia Düsseldorf je číslo jedna v Lize mistrů. Kromě Bolla za ni hrají Kristan Karlsson ze Švédska (desítka evropského žebříčku), další švédský supertalent Anton Källberg, africká dvojka Omar Assar z Egypta či indická legenda Sharath Kamal Achanta (31. na světě). V Německu dvojnásobný český mistr padl 0:3. „Favorit je jasný, každý bod, každý set je úspěch,“ nezastírá Petr Korbel, který má v týmu Tomáše Treglera, Ondřeje Bajgera a chilskou jedničku Felipe Olivarese.

Korbela s Bollem spojuje kromě fandění Dortmundu i vášeň pro golf. „Ve všem se ale neshodneme,“ usmívá se Korbel. „Jeho velkým koníčkem je potápění, to mě až tak nebere. A on zase není až takový fanda hokejového Montrealu. I proto jsem hodně zvědavý, kde nakonec po návratu domů skončí Tomáš Plekanec. Samozřejmě bych ho nejradši viděl ve Vítkovicích, ale to je asi utopie. No...uvidíme. Něco už jsme si k tomu napsali,“ dodává Korbel se smíchem.