Váňa o koni za čtvrt miliardy: Je to supr a přínos pro celý náš sport

Jaké jsou na koupi Catch Me If You Can ohlasy v českém dostihovém světě?

„Abych pravdu řekl, probírali jsme to spíš v rodinném kruhu. Když se prodával plemeník Teofilo, tak za něj Jimmy Bolger od šejků dostal asi ještě větší ranec, když si za to postavil nový hřebčín. Když ten kůň má takovou cenu, holt ho koupil ten, kdo si myslí, že mu ten kůň udělá radost. Já jsem přesvědčený, že ho koupil pro dceru na závody v O2 areně. Mančaft určitě posílí.“

A je tu taky výhled na olympiádu v Tokiu…

„Proč ne? Mohl by se rozskákat do olympijské kvality. V každém případě tomuhle tahu fandím, protože jestli kůň bude zdravý, bez toho to nejde, jestli bude schopen vyhrát olympiádu, bude to pro celý český sportovní koňský sport něco, o čem se dřív ani nedalo uvažovat.“

Znáte se s německým chovatelem Paulem Schockmöhlem, který klisnu Kellnerovi prodal?

„Neznám ho úplně asi osobně, ale určitě jsme párkrát do styku přišli. Znám spoustu lidí, co u něj pracovali. Vím, že je to nejlepší německý chovatel sportovních koní. Taky parkurový sport sleduju.“

Dovedete si představit, co byste si do stájí pořídil za čtvrt miliardy korun, což je v přepočtu aukční cena 10 milionů eur?

(úsměv) „Tož, to si dovedu představit! To bych si koupil pár dobrejch koní a měli tady v Čechách na dostizích všichni smůlu!“

PRAGUE PLAYOFFS: Svátek parkuru v Česku! Tahákem je Kellnerová 720p 360p REKLAMA

Na kolik koní by vám to stačilo?

„Velmi slušní koně pro dostihy by stáli tak od 250 tisíc eur. Když to člověk spočítá, tak by jich bylo čtyřicet. To bych naplnil celé stáje těmi nejlepšími plnokrevníky na světě. Elita ale stojí úplně jiné peníze, tohle by byli běžní koně, kteří se dají koupit v Deauville. Ale ve stájích už jsem měl Touch of Geniuse, který stál jako roček milion a půl dolarů. Jenže pak se zjistilo, že k tomu není a já ho koupil za 20 tisíc eur.“

Dá se nějak porovnat překážkový a parkurový kůň?

„Samozřejmě, každý je chovaný úplně za jiným účelem. Plnokrevník je už 350 roků chovaný, aby byl co nejrychlejší a nejtvrdší. Parkuráci se chovají proto, aby skočili co nejvýš.“

Měl by kůň jako Catch Me If You Can problém s Taxisem?

(úsměv) „No, to asi jo. Protože by na to neměl dostatečnou rychlost, aby ho přeskočil. Ale možná se pletu. Jednou s Železníkem jsem najížděl na Taxisův příkop v parkurovém tempu, protože tam vtrhli ochránci zvířat a všichni jsme se skoro pozabíjeli. Železník šel na Taxis pomalu, ale neskákal ho poprvé v životě, věděl, že je tam díra a přeletěl ji.“

Pustil byste čtvrtmiliardového koně na Taxis?

„No, pokud by si ho majitel koupil k tomu, aby vyhrál Velkou pardubickou, asi by mně nic jiného nezbývalo. Pan Kellner koupil koně, který si zítra teoreticky může zlomit nohu, tak to na tom světě někdy bohužel chodí. Já mu ale samozřejmě přeju, aby vyhrál olympiádu.“

Jak jezdecky hodnotíte Annu Kellnerovou?

„Já jí fandím odmalička, co se začala jako juniorka, nebo možná ještě mladší, prosazovat mezi elitu. Víte - ty úspěchy jsou také o materiálu, co máte pod prdelí. Tak to v tomhle sportu chodí. Kvalitu jezdce dělají i kvalita koně a realizační tým kolem nich.“