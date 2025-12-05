Je hotovo! Hradec má nového finančního ředitele, Jukl se postará o provoz
Podepsáno, hotovo. Hradecký klub má definitivně nové majitele, smlouva o převodu akcií byla v pátek po poledni ratifikována. Společnost Fotbal HK 1905, za níž jsou jména jako Ivo Ulich, Ondřej Tomek či Pavel Nedvěd, může začít úřadovat už oficiálně. Změny jsou však v běhu už delší dobu, čeká se však na obsazení postu sportovního ředitele, z nějž odchází do Zbrojovky Brno Jiří Sabou.
Už minulý rok na jaře, když se ozval, že by měl opět zájem o majetkový vstup do klubu, kde se vyhoupl do velkého klubu, Ivo Ulich v rozhovoru pro Ligu naruby prohlásil: „Jukla nehodím přes palubu.“
Jak řekl, tak (společně s kolegy) udělal.
Pro některé fanoušky Votroků kontroverzní dlouholetý šéf zůstává, a to na důležitých místech. Zaprvé bude Richard Jukl členem představenstva, zadruhé bude nadále významně dohlížet na každodenní režim společenství.
„Ještě to budeme dolaďovat,“ vykládal na tiskové konferenci po podpisu kontraktu mezi městě s novými vlastníky. „Budu se chtít starat o provoz klubu. Znám jeho střeva, to by měla být moje role,“ doplnil.
Vedle něj seděla primátorka Pavlína Springerová, nový předseda představenstva a výkonný zástupce majitelů Radek Šenk a jako zástupce kabiny jedna z tváří týmu Václav Pilař. V první řadě v Press centrum „dohlíželi“ na veškerá vyjádření další členové sdružení: Ondřej Tomek, Pavel Rejchrt (oba budou v dozorčí radě, kde se k nim připojí rovněž Pavel Nedvěd) a Ulich, jenž je zapsán v představenstvu.
V obou orgánech ještě některá jména scházejí, stejně jako není jisté, kdo se usadí na židli sportovního ředitele. Jiří Sabou odchází do Zbrojovky Brno, kde se stane výkonným šéfem, Hradec je zatím v přechodné fázi. „Máme vytipovaných několik osob. V dohledné době oznámíme rozhodnutí,“ byl nekonkrétní Šenk.
Jeden novic ve vedení však už je. V klubu bude zřízena funkce finančního ředitele, která dosud scházela. Ulich a spol. se dohodli s Tomáše Dostálem, jenž stejnou pozici v poslední době zastával ve firmě Sapeli, jež vyrábí dveře a zárubně. Dostál se do Hradce přestěhuje z Jihlavy, ve fotbalovém prostředí zatím nepůsobil. Podle oboru však bude dozajista v souladu s Ulichem, jehož společnost se zabývá výrobou dveřního kování.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
|16
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu