Je hotovo! Hradec má nového finančního ředitele, Jukl se postará o provoz

Miliardáři v lize: nová fotbalová mapa Česka, začíná hledání skautů i manažerů, Šádek posílí • Zdroj: iSport.cz
Zleva spolumajitel firmy Fotbal HK 1905 Ivo Ulich, primátorka města Pavlína Springerová, fotbalista Václav Pilař, generální manažer klubu FC Hradec Králové Richard Jukl, spolumajitel firmy Fotbal HK 1905 Ondřej Tomek a spolumajitel firmy Fotbal HK 1905 Radek Šenk po podpisu smlouvy k prodeji městského fotbalového klubu FC Hradec Králové,
Zleva primátorka města Pavlína Springerová a spolumajitel firmy Fotbal HK 1905 Radek Šenk při podpisu prodeji městského fotbalového klubu FC Hradec Králové,
vo Ulich po podpisu smlouvy k prodeji městského fotbalového klubu FC Hradec
Zleva primátorka města Pavlína Springerová a spolumajitel firmy Fotbal HK 1905 Radek Šenk při podpisu prodeji městského fotbalového klubu FC Hradec Králové,
Zleva spolumajitelé firmy Fotbal HK 1905 Ondřej Tomek, Ivo Ulich a Radek Šenk na zasedání zastupitelstva Hradce Králové při projednávání prodeje 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové
Tom Slončík se raduje z gólu proti Jablonci
Jiří Fejgl
Chance Liga
Podepsáno, hotovo. Hradecký klub má definitivně nové majitele, smlouva o převodu akcií byla v pátek po poledni ratifikována. Společnost Fotbal HK 1905, za níž jsou jména jako Ivo Ulich, Ondřej Tomek či Pavel Nedvěd, může začít úřadovat už oficiálně. Změny jsou však v běhu už delší dobu, čeká se však na obsazení postu sportovního ředitele, z nějž odchází do Zbrojovky Brno Jiří Sabou.

Už minulý rok na jaře, když se ozval, že by měl opět zájem o majetkový vstup do klubu, kde se vyhoupl do velkého klubu, Ivo Ulich v rozhovoru pro Ligu naruby prohlásil: „Jukla nehodím přes palubu.“

Jak řekl, tak (společně s kolegy) udělal.

Pro některé fanoušky Votroků kontroverzní dlouholetý šéf zůstává, a to na důležitých místech. Zaprvé bude Richard Jukl členem představenstva, zadruhé bude nadále významně dohlížet na každodenní režim společenství.

„Ještě to budeme dolaďovat,“ vykládal na tiskové konferenci po podpisu kontraktu mezi městě s novými vlastníky. „Budu se chtít starat o provoz klubu. Znám jeho střeva, to by měla být moje role,“ doplnil.

Vedle něj seděla primátorka Pavlína Springerová, nový předseda představenstva a výkonný zástupce majitelů Radek Šenk a jako zástupce kabiny jedna z tváří týmu Václav Pilař. V první řadě v Press centrum „dohlíželi“ na veškerá vyjádření další členové sdružení: Ondřej Tomek, Pavel Rejchrt (oba budou v dozorčí radě, kde se k nim připojí rovněž Pavel Nedvěd) a Ulich, jenž je zapsán v představenstvu.

V obou orgánech ještě některá jména scházejí, stejně jako není jisté, kdo se usadí na židli sportovního ředitele. Jiří Sabou odchází do Zbrojovky Brno, kde se stane výkonným šéfem, Hradec je zatím v přechodné fázi. „Máme vytipovaných několik osob. V dohledné době oznámíme rozhodnutí,“ byl nekonkrétní Šenk.

Jeden novic ve vedení však už je. V klubu bude zřízena funkce finančního ředitele, která dosud scházela. Ulich a spol. se dohodli s Tomáše Dostálem, jenž stejnou pozici v poslední době zastával ve firmě Sapeli, jež vyrábí dveře a zárubně. Dostál se do Hradce přestěhuje z Jihlavy, ve fotbalovém prostředí zatím nepůsobil. Podle oboru však bude dozajista v souladu s Ulichem, jehož společnost se zabývá výrobou dveřního kování.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1846819:2518
12Ml. Boleslav18441026:4016
13Pardubice1736820:3315
14Dukla1828814:2514
15Slovácko18351011:2414
16Baník17341011:2113
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

