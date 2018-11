Šipkařský král van Gerwen je v Praze! Akce bude úžasná, těší se na exhibici

Jak jste se těšil do Prahy?

„Vždycky je skvělé se vrátit do Prahy, je to hezké město. Jsem rád, že se tu můžu znovu ukázat. Těším se zejména na příští rok (v Praze se poprvé uskuteční třídenní turnaj European Tour – pozn. red.). To bude velké.“

Co říkáte na to, že vás na letiště přišlo přivítat i několik desítek fanoušků?

„Myslím, že je to super, je to dobré pro šipky. Šipky se v České republice rozšiřují, takže to rád vidím.“

Jakou v pátek očekáváte atmosféru?

„Doufám, že akce bude ještě lepší než minule. V únoru to bylo dobré, ale teď by mělo být ještě více lidí. Myslím, že to bude opravdu skvělé, úžasné, pro všechny.“

Co budete v Praze kromě hraní šipek dělat?

„Nevím. Chci si zajít na nějaké jídlo a trochu si odpočinout. Užít si tady čas co nejlíp, těším se na to.“

Ve čtvrtfinále vás čeká Čech Pavel Jirkal. Co obecně víte o českých šipkařích?

„Jsou v pohodě, ale v hraní nejsou ještě super. Pro ně je hodně dobré, že se s námi mohou poměřit. Minulý rok tady bylo několik dobrých hráčů, chtěl bych si proti nim znovu zahrát. Těším se na hraní a pokusím se v pátek večer vyhrát.“

Chystáte i nějaké překvapení pro fanoušky?

„Co by mělo být překvapení? Chci hrát opravdu dobře! Snažit se, a zároveň se bavit, to je velmi důležité.“