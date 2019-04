Juniorští squashisté se ve skleněném kurtu v Gutovce utkají o evropské tituly | iSport.cz

Každoročně se skleněný kurt vystavuje v nákupních centrech při pořádání republikového mistrovství. Tohle je však něco ojedinělého. Squash pod širým nebem? Jedině při mistrovství Evropy juniorů v Praze. „Samozřejmě, kurt musí být chráněný, aby do něho při špatném počasí nepršelo. Zastřešený bude celý prostor včetně hlediště,“ vysvětluje Tomáš Fořter, generální sekretář Českého squashe. Tím, že má být o víkendu špatné počasí, se nevšední instalace komplikuje. „O víkendu má být zima, a tak musíme připravit vyhřívání, což se nám prodraží. Jen za stavbu se dá přes 500 tisíc korun,“ doplnil Fořter.

Celkem se mistrovství Evropy juniorů do 19 let zúčastní 64 chlapců a 44 dívek. Medaile se budou rozdávat také v soutěži týmů. A jak jsou na tom čeští zástupci? Ambice mají nejvyšší! „Naším historickým výsledkem je bronz v soutěži týmů a stříbro z kategorie jednotlivců. Myslím, že v letošním roce je možné všechno překonat,“ dodal Tomáš Fořter. Hlavním favoritem a prvním nasazeným je totiž Viktor Byrtus, obrovský domácí talent.

Talent Byrtus v akci

„Dá se říci, že to bude asi jeden z mých nejdůležitějších turnajů kariéry,“ prohlásil Byrtus, který dlouhodobě patří k nejlepším evropským juniorům. „Když jste nasazená jednička, tak určitě chcete vyhrát,“ prohlašuje. Byrtus se v minulosti dostával do závěrečných kol British Junior Open, nejprestižnějšího juniorského turnaje světa. Na svém kontě má také několik skalpů egyptských hráčů, kteří jsou považováni za nejlepší na světě. Co je jeho předností?

„Snažím se předvídat a rozebírat své soupeře. Dobře se hýbat a v pravý moment zaútočit,“ popisoval svoji strategii Viktor Byrtus, který bude také s Markem Panáčkem, Petrem Nohelem, Michaelou Čepovou a Terezou Šlehoferovou bojovat o úspěch v soutěži týmů. „Myslím, že i tam máme velké šance získat medaile,“ doplnil Byrtus. K favoritům bude patřit Anglie, Skotsko, Irsko nebo Švýcarsko. Vedle zmiňovaných českých squashistů se dále v individuálních soutěžích ukáží Eliška Jičínská, Tereza Zdubová, Tereza Široká, Adam Sinkule, Karim Farrag a Filip Strouhal. Kromě Gutovky se evropský šampionát uskuteční také ve sportovním centru Hector. Finálové zápasy se odehrají v neděli 21. dubna.